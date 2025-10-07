Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carmen Calvo pide abolir la prostitución en su visita al Palacio Municipal

La alcaldesa la califica de «referente» por su defensa de la igualdad y el feminismo

Carmen Calvo firma el Libro de Oro ante la alcaldesa.

Carmen Calvo firma el Libro de Oro ante la alcaldesa. / LOC

RAC

A Coruña

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, visitó este martes el Palacio Municipal de María Pita y firmó el Libro de Oro de la ciudad. La alcaldesa, Inés Rey, la calificó de «referente» y defendió su papel «en la defensa de la igualdad y el feminismo», mientras que Calvo recalcó la necesidad de «abolir la prostitución» y el matrimonio infantil. «Sabremos algún día lo que les ha ocurrido a las gazatíes o las ucranianas», señaló.

A su llegada al Ayuntamiento se guardó un minuto de silencio por el último asesinato machista cometido, y Calvo indicó que esto hace recordar que «ni siquiera en países desarrollados como el nuestro las mujeres están a salvo de ser asesinadas por ser mujeres». «Hay que seguir achicando injusticias históricas, el feminismo es internacionalista», valoró, al tiempo que criticó a aquellos que «inauguran España por las mañanas creyendo que todo ocurre cuando él o ella llegó».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Fallece Antonio Ferreiro, uno de los padres del Jazz Filloa de A Coruña
  2. Leyde Abanto, estudiante de Formación Profesional en A Coruña: «La FP me da más opciones que la universidad»
  3. Llega el contenedor gris a A Coruña: ¿cómo tienes que reciclar a partir de ahora?
  4. «Pocas personas quedan en A Coruña que no conozcan a Rosa Otero»
  5. Las joyas escondidas de la arquitectura de Os Mallos
  6. La industria de A Coruña, tras cinco años de subida de precios: «Llegamos a hacer presupuestos a 24 o 48 horas por la inestabilidad»
  7. 8 lugares mágicos que visitar en A Coruña este otoño
  8. Elena, menor tutelada en los 90 que sufrió maltrato: «Es el momento de contar la verdad»

Licitado de nuevo el concurso del puerto de A Coruña, más abierto y con trámites simplificados

Licitado de nuevo el concurso del puerto de A Coruña, más abierto y con trámites simplificados

Carmen Calvo pide abolir la prostitución en su visita al Palacio Municipal

Carmen Calvo pide abolir la prostitución en su visita al Palacio Municipal

Licitado de nuevo el concurso para diseñar el Puerto con cambios que facilitan su acceso

Licitado de nuevo el concurso para diseñar el Puerto con cambios que facilitan su acceso

Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

Bill Evans: «¿Qué es jazz? Ni idea. Tocamos lo mejor que podemos música que nos representa»

Bill Evans: «¿Qué es jazz? Ni idea. Tocamos lo mejor que podemos música que nos representa»

Robots y palas de 32 metros: así se ejecuta la demolición del Hotel de Pacientes del Chuac

Robots y palas de 32 metros: así se ejecuta la demolición del Hotel de Pacientes del Chuac

La novia estadounidense de un coruñés se emociona al conocer la historia de Ney, el perro con una estatua en la Plaza de Lugo

La novia estadounidense de un coruñés se emociona al conocer la historia de Ney, el perro con una estatua en la Plaza de Lugo

Las agencias de viajes de A Coruña ante una nueva oleada de solicitudes del Imserso: “Esto es como escribir la carta a los Reyes Magos”

Las agencias de viajes de A Coruña ante una nueva oleada de solicitudes del Imserso: “Esto es como escribir la carta a los Reyes Magos”
Tracking Pixel Contents