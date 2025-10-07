Carmen Calvo pide abolir la prostitución en su visita al Palacio Municipal
La alcaldesa la califica de «referente» por su defensa de la igualdad y el feminismo
La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, visitó este martes el Palacio Municipal de María Pita y firmó el Libro de Oro de la ciudad. La alcaldesa, Inés Rey, la calificó de «referente» y defendió su papel «en la defensa de la igualdad y el feminismo», mientras que Calvo recalcó la necesidad de «abolir la prostitución» y el matrimonio infantil. «Sabremos algún día lo que les ha ocurrido a las gazatíes o las ucranianas», señaló.
A su llegada al Ayuntamiento se guardó un minuto de silencio por el último asesinato machista cometido, y Calvo indicó que esto hace recordar que «ni siquiera en países desarrollados como el nuestro las mujeres están a salvo de ser asesinadas por ser mujeres». «Hay que seguir achicando injusticias históricas, el feminismo es internacionalista», valoró, al tiempo que criticó a aquellos que «inauguran España por las mañanas creyendo que todo ocurre cuando él o ella llegó».
