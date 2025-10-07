Charla sobre la Navidad y Maruja Mallo, en Belas Artes
A Coruña
La científica titular en el instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Carmen Gaitán ofrecerá este miércoles, 8 de octubre, una charla sobre la obra de Maruja Mallo y su relación con la Navidad como motivo artístico.
La conferencia comenzará a las 19.00 horas y la entrada es libre hasta completar el aforo de la sala.
