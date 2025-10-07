El Concello iniciará obras en el centro cívico de Labañou

El Concello tiene previsto iniciar esta semana las obras de reforma del centro cívico de Labañou, enmarcadas en el Plan Municipal de Renovación dos Centros Cívicos. El proyecto cuanta con un presupuesto de 709.400 euros y un plazo estimado de ejecución de cuatro meses, dentro de un paquete global de 1,58 millones de euros para Labañou, San Diego, O Castrillón y Os Rosales. El objetivo es mejorar la eficiencia energética y el confort del edificio a través de actuaciones en sus instalaciones: sustitución de la cubierta metálica por paneles sándwich aislantes, limpieza y reparación del aplacado de granito, reposición integral de las ventanas y acristalamientos con mejores prestaciones, y optimización de la recogida de aguas con nuevos canalones interiores y bajantes.