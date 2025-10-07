Concentración en el colegio de Prácticas por su mal estado

«Ya basta». Así comienza el comunicado de la Asociación de Nais e Pais del colegio de Prácticas en el que anuncian que retoman las movilizaciones un curso más para exigir que las administraciones públicas implicadas en el mantenimiento y gestión de este centro de Infantil y Primaria «actúen ya» para solucionar las «graves deficiencias que sufrió, sufre y sigue sufriendo» este centro escolar que hace un año vivió el desprendimiento de cascotes muy cerca de la zona de entrada del alumnado. La concentración será el 17 de octubre, a las nueve de la mañana, delante del edificio. Denuncian la «dejadez y el desinterés» demostrado «especialmente por Xunta y Concello de A Coruña» y califican de «insostenible» la situación por las condiciones «precarias» del inmueble, que tiene humedades, goteras, deficiencias en las ventanas y el suelo del gimnasio hundido.