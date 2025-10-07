Un conductor da positivo en alcohol tras salirse de la vía

Un conductor dio positivo en el test de alcoholemia tras sufrir un accidente de tráfico anoche en Paseo de Ronda. Ocurrió este domingo a las 23.25 horas a la altura de San Roque de Afuera cuando el vehículo que conducía esta persona se salió de la calzada y colisionó contra una farola en la mediana. El conductor, que resultó herido leve y fue evacuado al hospital de A Coruña, dio positivo en la prueba de alcoholemia.