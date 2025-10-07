Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un conductor da positivo en alcohol tras salirse de la vía

RAC

A Coruña

Un conductor dio positivo en el test de alcoholemia tras sufrir un accidente de tráfico anoche en Paseo de Ronda. Ocurrió este domingo a las 23.25 horas a la altura de San Roque de Afuera cuando el vehículo que conducía esta persona se salió de la calzada y colisionó contra una farola en la mediana. El conductor, que resultó herido leve y fue evacuado al hospital de A Coruña, dio positivo en la prueba de alcoholemia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents