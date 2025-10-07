El coruñés Martiño Rivas, fuera del mercado

El actor coruñés Martiño Rivas fue uno de los muchos famosos que no se quisieron perder el estreno del musical La Cenicienta en Madrid, donde en la alfombra roja habló de su vida privada y su faceta de modelo. A sus 40 años, Martiño sorprendió a sus seguidores y a la prensa del corazón al confesar públicamente que, por ahora, prefiere mantenerse soltero.

El reconocido actor gallego, que se hizo famoso en series de éxito como El internado, habló sin rodeos sobre su situación sentimental y, tras varios romances conocidos, explicó el motivo detrás de su sorprendente decisión.

Con gran naturalidad y su habitual sentido del humor, aseguró que no tiene pareja porque está en un momento de vida muy austero. «Prefiero ahorrar antes que gastar dinero en citas, estoy fuera del mercado, no quiero saber nada de nadie», explicó ante la perplejidad de los reporteros.