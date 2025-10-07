La demolición del Hospital de Pacientes del Chuac llega al 60% tras usar robots y acabará este año

La demolición del Hospital de Pacientes, una de las obras de la reforma y ampliación del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), ha llegado al 60%, según señaló este martes la conselleira de Viveenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, y la previsión es que acabe en 2025. Según afirmó, ya se ha acabado el trabajo "más complicado", que requirió, por seguridad, emplear robots manejados a distancia para realizar parte del derribo, y ahora se procederá con maquinaria pesada y palas de gran tamaño. Sin embargo, no dio fecha para el fin de las reformas conjuntas del Chuac, sobre cuyos retrasos ha pedido explicaciones el Concello, y se remitió a la reunión que tendrán ambas administraciones el próximo jueves.

Según explicó el arquitecto Ángel Monteoliva, director de la obra de demolición, el edificio, de "unos 7.600 metros cuadrados", tenía 10 plantas, ocho en altura y dos sótanos, y lo primero que se demolió fueron elementos de fibrocemento", que tienen "una normativa específica de control". Se tiraron la cubierta y las bajantes, para luego eliminar "todas las partes interiores del inmueble teniendo el edificio completamente cerrado, manteniendo todas las ventanas y toda la fachada" para evitar la generación de ruido y polvo innecesario". Luego se eliminó la estructura y fachada exteriroes, y, aunque estaba previsto seguir trabajando con máquinas pesadas, "se optó por mayor seguridad en la demolición de las tres últimas plantas, de la sexta a la octava" tras analizar la estructura y se optó por trabajar con robots pequeños. Ahora se emplearan palas de entre 32 y 28 metros de longitud para eliminar fachadas y estructura.

"La mayor preocupación", siempre según Monteoliva, fue coordinarse con el Chuac para no interrumpir el funcionamiento. "El servicio de lavandería, que está próximo, se acaba de liberar hace 15 días, y hasta ahora estuvo funcionando: ahora no podrá porque nos hace falta espacio", puso como ejemplo. También señaló que se hizo "un plan de seguridad minucioso" para controlar la emisión de polvo y partículas, así como de ruido, que se está midiendo periodicamente por un laboratorio homologado y "los resultados son plenamenete satisfactorios".Tras esto, se habilitará una plataforma "de mil metros cuadrados" que quedará "para los usos que crea conveniente el Chuac hasta que llegue la obra de reforma del futuro hospital a la parcela, por la que pasará el anillo de circunvalación.

La Xunta no ha adelantado cuáles son los plazos para la finalización de la reforma del Chuac, si bien la conselleira de Vivenda indicó este martes, en su visita a las obras de demolición, que en la reunión de este jueves "serán coordinadas y analizadas fechas" que "daremos a conocer una vez que tengamos esa comisión de seguimiento". Según defendió Allegue, ya han empezado obras obras, como los accesos o la excavación de la futura polivante, que va con retrasos pues se encontraron más grietas en las rocas de lo que estaba previsto. El Gobierno local ha protestado por los retrasos, indicando que ha tenido que reservar fondos para obras que se fueron posponiendo, pero Allegue defendió que los accesos, en los que participa, "fueron conveniados con el Concello de A Coruña", y ya se han iniciado, por lo que "se dará cumplimienot a la partida presupuestaria de este año" y el Ayuntamiento "no tendrá que perder ningún presupuesto". De cualquier manera, Allegue afirmó que "estamos teniendo" colaboración institucional con el Ayuntamiento.

La conselleira también defendió que la construcción de una plataforma de baño en O Parrote acabará este mes, y, que el proyecto de la Xunta para construir viviendas en Monte Mero, en un 80% públicas o protegidas, acabará su tramitación ambiental a finales de octubre. En 2027 o 2028, defendió, estarán aprobados los proyectos de urbanización. Sobre la bajada de la previsión de viviendas, que pasó de unas 4.300 al entorno de las 4.000, afirmó que respondió a criterios técnicos y que "son parámetros urbanísticos que son consensuados siempre con el Concello".