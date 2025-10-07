La Diputación lanza bonos para compras en pequeños municipios

El programa MercaNaVila de la Diputación de A Coruña repartirá bonos que permitirán acceder a descuentos de hasta 100 euros por persona en comercios de municipios de la provincia coruñesa con menos de 20.000 habitantes. Serán descuentos directos, de entre 5 y 15 euros por compra, según el importe. Los bonos estarán disponibles a partir del próximo 20 de octubre a través de la web mercanavila.gal. La Diputación espera que se adhieran al programa unos 2.500 comercios y que se movilicen cerca de 25 millones de euros en ventas en comercio local.

Con un presupuesto de seis millones de euros, el programa tiene como objetivo activar el consumo, apoyar a las pequeñas empresas locales y dinamizar la vida económica y social de las pequeñas y medianas localidades de A Coruña. La iniciativa surge tras detectar el cierre de establecimientos en la provincia.

«Hemos perdido cerca de 1.900 tiendas y comercios en los últimos ocho años solo en la provincia de A Coruña. La cifra nos preocupa y nos lleva a tomar medidas para apoyar a estos pequeños comercios», anunció el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, quien agradeció la implicación de la Federación Galega de Comercio.

La diputada provincial del BNG Avia Veira también destacó el trabajo del ente provincial en la promoción del consumo de proximidad. «La apuesta por el consumo de proximidad contribuye a fijar población en los concellos más pequeños, generar oportunidades y bienestar para la población local y fortalecer nuestra economía», incidió.

El presidente de la Federación Galega de Comercio, José María Seijas, felicitó a la Diputación por poner en marcha esta iniciativa «con apuesta firme, decidida, como o demuestra ese presupuesto de 6 millones de euros para dinamizar la actividad comercial de estas villas». Seijas llamó la atención para que no se olvide que «el comercio es la vida de las ciudades. Donde hay comercio hay vida: la gente pasea, se encuentra, habla, invierte en su localidad, da empleo a sus vecinos, se queda a vivir en la villa, atrae turismo…».

Los comercios interesados en participar en la iniciativa tendrán que inscribirse en la plataforma habilitada por la Diputación hasta el próximo 20 de octubre. Una vez finalice ese plazo, los vecinos podrán descargar en sus teléfonos móviles los bonos descuento de hasta 100 euros por persona a través de la web https://mercanavila.gal/.

Los bonos permitirán aplicar descuentos automáticos de entre 5 y 15 euros en función del importe de cada compra, siempre que se realicen en establecimientos adheridos. Estos incentivos estarán disponibles hasta el 20 de noviembre o hasta que se agote el presupuesto disponible.