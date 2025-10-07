¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 7 de octubre
Conciertos, exposiciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día
‘El Patronato de Protección a la Mujer’
18.30 horas | Supervivientes a los centros de reclusión forzosa de la entidad durante el franquismo hablarán de su experiencia junto con Belén López Cillero, que escribió un libro sobre el patronato en esta provincia. Hoy recogemos el testimonio de una de las protagonistas: «Llegó el momento de contar la verdad».
Casa Museo Casares Quiroga
Octavio Vázquez con el Cuarteto Opus X
20.00 horas | El pianista y compositor será acompañado por esta formación para interpretar el Cuarteto Op. 131 de Ludwig van Beethoven y el Piano Quintet , del propio Vázquez. Entrada libre.
Academia de Belas Artes
Fibromialgia y fatiga crónica
11.00 horas | Jornada de actualización sobre estas dolencias con una clase magistral y una mesa redonda.
Salón de actos campus de Oza
Conferencia ‘La locura del cine’
19.30 horas | La locura en el cine según diez cineastas será el tema central de taller de María Donapetry que arranca con una conferencia abierta al público.
Fundación Luís Seoane
‘El comercio de derechos de emisión de la UE’
11.30 horas | Conferencia de la coruñesa Beatriz Yordi Aguirre, directora de Mercados de Emisiones y Movilidad Limpia de la Comisión Europea.
Escuela de Ingeniería de Caminos
Talleres de reparación de ropa
12.00 horas | Iniciativa gratuita de Primark que enseña en su establecimiento técnicas básicas de costura a mano a diferentes horas a lo largo del día.
Primark. Marineda City
‘Ítaca. Unha viaxe pola educación financeira’
17.30 horas | Experiencia inmersiva para todas las edades que utiliza la Odisea como metáfora de los retos financieros que se presentan en la vida. Más información.
Afundación
- Fallece Antonio Ferreiro, uno de los padres del Jazz Filloa de A Coruña
- Leyde Abanto, estudiante de Formación Profesional en A Coruña: «La FP me da más opciones que la universidad»
- Llega el contenedor gris a A Coruña: ¿cómo tienes que reciclar a partir de ahora?
- Las joyas escondidas de la arquitectura de Os Mallos
- La industria de A Coruña, tras cinco años de subida de precios: «Llegamos a hacer presupuestos a 24 o 48 horas por la inestabilidad»
- «Pocas personas quedan en A Coruña que no conozcan a Rosa Otero»
- Juan Flórez, un ‘museo’ para 50 piezas exclusivas de Zara
- 8 lugares mágicos que visitar en A Coruña este otoño