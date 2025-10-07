IA coruñesa para intuir la depresión a través de ‘tuits’ y ‘posts’

Las personas que sufren problemas de salud mental suelen mostrar cambios en su manera de expresarse. De esta «evidencia» parte la tesis doctoral del investigador Miguel Anxo Pérez Vila, integrante del Centro de Investigación en TIC (Citic) de la Universidade da Coruña (UDC). Un trabajo pionero en el uso de técnicas de inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático y lingüística computacional para la detección de la depresión a través del lenguaje en redes sociales, que acaba de ser distinguido como Mejor Tesis Doctoral de 2024 por la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, uno de los galardones más prestigiosos de ese ámbito en España.

«Estoy muy contento, no solo por mí, sino también los directores de mi tesis, los investigadores Javier Parapar y Álvaro Barreiro, y por el resto de compañeros que trabajan en el Grupo IRlab (Information Retrieval Lab) del Citic de la UDC. Que reconozcan nuestro trabajo siempre es una motivación para continuar investigando sobre estos temas», resalta Pérez Vila, autor de una tesis sustentada sobre la premisa de que las personas que sufren problemas de salud mental acostumbran a modificar su manera de expresarse, así como sobre el enorme repositorio de lenguaje escrito que suponen las redes sociales, y que explora cómo aprovechar esas publicaciones mediante modelos de IA, entrenados con datos clínicos y sociales, para identificar señales de riesgo en los usuarios.

Precedentes

«Antes de nuestra investigación, ya había precedentes de otras universidades, donde se intentaban explotar las redes sociales a través de lo que nos ofrecen, a nivel de lenguaje y comunicación, para poder detectar problemas de salud mental y, en este caso, depresión. A diferencia de la mayoría de investigaciones previas, que se centraban en métodos de IA que clasificaban ‘usuario-depresión’ o ‘no depresión’, nosotros fuimos un poco más allá y nos basamos en metodología clínica. Más concretamente, en síntomas clínicos que están validados y reconocidos, a nivel de diagnóstico, como lo podría hacer cualquier psicólogo o psiquiatra», explica el investigador del Citic, sobre un proyecto que combina el diseño de nuevos algoritmos de estimación de la gravedad de la depresión, con la creación de colecciones de datos específicas y la exploración de grandes modelos de lenguaje.

«Lo que hicimos fue que esos modelos de IA, en vez de decir ‘sí’ o ‘no’ a un ‘usuario depresivo’, se basasen en evidencia de síntomas y de su acumulación. Esto nos permitió mejorar el rendimiento de esos modelos de IA y que, además, fuesen explicables. Que dijesen, por ejemplo: ‘Este usuario está deprimido porque tiene evidencia de este síntoma, este otro y este otro más’. Y, en función de eso, generar el razonamiento y el resultado final», especifica, acerca de una investigación cuyas aportaciones han sido integradas en una plataforma demostrativa que permite su uso por parte de profesionales clínicos, abriendo la puerta a aplicaciones prácticas en el ámbito sanitario.

Publicación de resultados

A lo largo del desarrollo de su tesis, Pérez Vila ha publicado los resultados en conferencias internacionales de referencia, así como en revistas como Artificial Intelligence in Medicine (AIM). Entre las principales conclusiones alcanzadas por el investigador del Citic de la UDC, destacan varias aportaciones clave. Una de ellas es que los síntomas de depresión se manifiestan de forma distinta en el lenguaje, lo que exige modelos sensibles a su naturaleza. Además, los mensajes en redes sociales contienen señales sutiles, que pueden revelarse mediante técnicas de recuperación semántica; y la falta de datos adecuados motivó la creación de dos nuevos conjuntos de referencia (BDI-Sen y DepreSym).

La investigación subraya, asimismo, que aunque los modelos de lenguaje de gran escala pueden apoyar la tarea de anotación, la supervisión humana sigue siendo esencial. La colaboración con profesionales clínicos, de hecho, resultó fundamental para guiar la clasificación, la interpretación de los resultados y garantizar la validez médica de las conclusiones.

Posibles aplicaciones

En cuanto a las posibles aplicación de su trabajo, el investigador del Citic de la UDC anticipa: «Hoy en día, muchas grandes plataformas de redes sociales, estilo Instagram, X [antes Twitter] o el propio ChatGPT, por sus propias políticas de bienestar o bien por normativas de seguridad (digital europea, estadounidense, etc.), están empezando a incorporar sistemas internos que, en caso de detectar que un usuario tiene ciertas tendencias a riesgo de desencadenar algún problema de salud mental, pueden ofrecerle recursos oficiales (desde teléfonos de ayuda, chats de apoyo...), sin convertirlo en un diagnóstico ni exponer al usuario en cuestión de ninguna manera (respetando siempre la privacidad de sus datos). La idea es poder intentar contribuir a esto y aportar en este campo , para que esos sistemas sean cada vez más robustos y cuenten con el apoyo de los clínicos».