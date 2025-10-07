‘Ítaca’, un viaje que tiene como objetivo la educación financiera

Afundación y Abanca proponen en su exposición Ítaca. Un viaje por la educación financiera un recorrido por la aventura de Ulises en La Odisea para entender conceptos como la inflación, el ahorro o los fraudes. Después de pasar por Vigo, la muestra se instala en A Coruña hasta el 10 de enero para ofrecer visitas guiadas y talleres para escolares.

«Es un proyecto de educación financiera basado en La Odisea. Ha sido un trabajo coral, un proyecto conjunto con el que intentamos conectar distintos personajes para ampliar conocimientos», señaló la comisaria, Carlota Sánchez-Montaña Puga, quien detalló que el objetivo es «explorar las finanzas personales y ayudar a gestionar los recursos disponibles». «Cultura financiera», resumió.

La exposición se divide en cinco espacios. La isla de los Lestrigones, en la que se aprende sobre la inflación, cómo identificarla, prevenirla y protegerte de sus efectos. La isla de Eolo, en la que los vientos son los mercados financieros. La navegación entre Escila y Caribdis, para saber cómo gestionar los riesgos. El patrimonio digital y todos los enemigos que tiene: fraudes, ciberestafas y suplantaciones. Y, por último, el Ágora de Ítaca, en el que las decisiones racionales se enfrentan a las emociones.

El coordinador del área de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad, José Manuel Mourelo, indicó que esta es «una experiencia inmersiva pionera en España», en la que los personajes de La Odisea ayudan a que los visitantes entiendan la inflación, el ahorro, las deudas, las compras impulsivas o los imprevistos de una forma «novedosa y atractiva». Una muestra «para todas las edades» que pretende que los visitantes encuentren «el mayor bienestar financiero».

En la planta -1 de la sede de Afundación, en el Cantón Grande, Ulises invita al público a «zarpar en esta aventura», un viaje «hacia el bienestar financiero». Hay contenido interactivo, un panel de inteligencia artificial para convertir una fotografía actual a la era griega y un test para poner a prueba los conocimientos.

Esta exposición es una de las muchas iniciativas que Abanca y Afundación desarrollan en su programa de educación financiera. Mourelo anunció el lanzamiento de las nuevas convocatorias de los programas digitales Segura-Mente, La loca aventura del ahorro y Pon tu dinero a salvo. El objetivo es acercar la educación financiera a estudiantes de todas las edades y de cualquier centro educativo de España a través de temas como el ahorro, la planificación, aprender a diferenciar entre caprichos y necesidades, la ciberseguridad, o la finanzas digitales, entre otros. Como novedad, este curso se pondrán en marcha dos nuevos proyectos en el marco de la colaboración con Funcas: Money sport, dirigido a jóvenes deportistas de entre 12 y 17 años, y Los guardianes del tesoro, un programa formativo en modalidad presencial dirigido a la comunidad docente.

Mourelo recordó, no obstante, que el «otro colectivo prioritario son las personas mayores», por lo que se mantendrán las sesiones formativas del plan de formación y capacitación digital.