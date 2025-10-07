La ‘Jerga gallega’ que se rapea en Escolapios y se viraliza en redes

El rapero coruñés Habló Pablo acaba de sacar un nuevo videoclip que está viralizándose en redes. Jerga gallega, incluido en el álbum No soy nadie pero soy yo, ha conseguido superar el millón de reproducciones después de que el cantante lanzase algún que otro dardo con el fin de reivindicar el uso del gallego, eso sí, con letra en castellano. Varias expresiones gallegas se vuelven rap en el nuevo vídeo del rapero, que fue grabado en el colegio Calasanz Escolapios, en el que además colaboraron un grupo de alumnos del centro. Se ve que el mensaje ha traspasado fronteras, y muchas personas han querido unirse a sus letras de raíz y a su mensaje. Habrá que ver si el mensaje sigue calando, y las expresiones siguen oyéndose fuera de las aulas.