Juan Flórez, un ‘museo’ para 50 piezas exclusivas de Zara

La primera tienda de Zara abrió este lunes sus puertas convertida en un espacio que une diseño, historias y arte. «Inditex ha revolucionado A Coruña, y esta exposición es una muestra más», explicaba María, una de las primeras clientas que esperaba en el establecimiento de Juan Flórez a las diez de la mañana para conocer la colección 50 Creators, que la multinacional coruñesa ha impulsado para celebrar su 50 aniversario, con colaboraciones como Rosalía, Pedro Almodóvar o Kate Moss.

La tienda de Juan Flórez después de la apertura. | Casteleiro

Aunque las prendas y piezas exclusivas no se pusieron a la venta hasta las tres de la tarde de este lunes, la expectación de los coruñeses fue inmediata. Entre los primeros clientes predominaban la curiosidad y la ilusión. «Ya había visto todo por la web, pero quería ver las prendas en persona», aseguraba la primera clienta que entró a las diez de la mañana. La colección 50 Creators incluye desde camisetas diseñadas por las celebridades invitadas hasta objetos decorativos, ceniceros o piezas de joyería. Muchos de los asistentes coincidían en destacar la originalidad del proyecto. «Es algo nuevo, muy distinto a lo habitual en Zara. Que reúnan a diseñadores, modelos y arquitectos en una misma colección me parece una idea genial», comentaba Beatriz, una clienta recurrente en la cafetería del local, que aseguraba tener ya decididas sus compras: «Las camisetas seguro que caen, son un buen recuerdo».

Una de esas camisetas diseñada por Annie Leibovitz la adquirió María Ribera. La coruñesa se acercó a la tienda a las 15.00 horas para que le ayudaran a comprarla desde la web. «Me gustó mucho la camiseta, es de una fotógrafa que me encanta y bueno... también porque era lo que podía comprar con los precios que hay». La colección incluye importes variados, desde los 35 euros hasta piezas más exclusivas que superan los 1.000 euros. «Me ha parecido bastante elitista. Entiendo que son ediciones limitadas, pero hay precios muy altos que muy pocos se podrán permitir», explica Ribera, que en cinco días recibirá su compra en casa.

Más allá de la moda, el ambiente respiraba orgullo local. Casi todos los asistentes destacaban la relevancia que tiene para A Coruña que Zara conserve su primera tienda en la ciudad desde 1975. «Zara es algo que nos identifica fuera y que genera mucho movimiento aquí y eso siempre está bien», afirma María.

El nuevo espacio, medio siglo después de que Amancio Ortega inaugurase la primera tienda de la marca, vuelve a ser el epicentro de la moda coruñesa con las piezas de cincuenta de los creativos más destacados del mundo, además del propio equipo de diseño de Zara. La reapertura marca así el inicio de un fin de semana cargado de actos conmemorativos, con el final de la exposición 50 Songs of the Sea en la Cúpula Atlántica y el concierto de Patti Smith.