Licitado de nuevo el concurso para diseñar el Puerto con cambios que facilitan su acceso

El Máster plan de Coruña Marítima sale de nuevo a concurso público con una serie de cambios que se aprobaron en el último Consello de Administración del Puerto ,con el fin de ampliar la participación en el contrato. El acuerdo fue enviado este lunes al Diario Oficial de la Unión Europea y hoy ya está disponible en la Plataforma de Contratación del Estado. El plazo para presentar candidaturas se abre hasta el 5 de noviembre, y estará abierto a todos los profesionales y empresas que estén interesados, que "deberán cumplir los requisitos de solvencia que exige el procedimiento, como ocurre en cualquiera concurso público", señala la Autoridad Portuaria, y contar con los equipos necesarios para desarrollar el proyecto.

Las bases de la licitación mantienen la necesidad de que las candidaturas que opten a redactar el docuemnto cuenten con equipos multidisciplinares, en los que haya profesionales con experiencia en urbanismo, paisajismo, arquitectura, hidroloxía, puertos, ferrocarriles y movilidad, entre otros ámbitos, dado que "se trata de reordenar un ámbito superior a un millón de metros cuadrados en un entorno complejo y diverso". Además del Máster Plan en sí, el adjudicatario deberá redactar numerosos documentos complementarios. La nueva licitación responde a la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, a causa de los recursos que habían presentado varios arquitectos al entender que las bases originales limitaban la participación de estudios y profesoinales locales.

La Autoridad Portuaria avanza que se valorarán proyectos previos de urbanismo en ciudades de más de 10.000 habitantes, frente a poblaciones de más de 150.000 habitantes que se pedían en el pliego anterior. En cuanto a proyectos anteriores en edificios dotacionales, se puntuarán las referencias previas en edificios con presupuestos superiores a 5 millones, en lugar de 100 millones de euros. En cualquiera caso, solo será necesario que uno de los miembros del equipo tenga esta experiencia previa. Además, con el objeto de darle coherencia a todo el pliego, se ajustan en la misma línea otros requisitos de solvencia, no solo en el campo de la arquitectura, sino también en el de la ingeniería, de forma que se admitirán trabajos previos más sencillos. El Puerto señala que la licitación que se realizó el pasado 28 de mayo ya había obtenido una amplia concurrencia, con una importante participación de UTE (once en total), que engloban a un total de 36 empresas del ámbito internacional y local, así como de firmas nacionales con delegación en A Coruña.

Plazos

La Autoridad Portuaria estima un máximo de 12 meses para seleccionar al adjudicatario del contrato, por lo que la previsión es que el concurso esté resuelto a principios del otoño de 2026, momento en el que el ganador ya tendrá que publicar una maqueta de todo el proyecto. A partir de ahí, deberá presentar entre verano y otoño de 2027 el Máster Plan y todos los anexos y documentos complementarios. Después, una vez que se empiece a trabajar sobre los desarrollos y las piezas concretas del ámbito portuario y ferroviario, se irán convocando concursos concretos para cada uno de los espacios.

Las bases del concurso cuentan con un importe total de 3.015.000 euros. En una primera fase se seleccionarán un máximo de cinco candidaturas entre las ofertas que se reciban, en base a criterios como la experiencia de los equipos en trabajos previos, el currículo y los premios obtenidos en su trayectoria profesional. Se busca también primar la calidad y complejidad de los trabajos previos, no la cantidad. Cada una de las cinco ofertas será valorada con criterios que tendrán en cuenta a calidad técnica de la propuesta, su funcionalidad, los aspectos ambientales y los aspectos económicos.