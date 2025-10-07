Licitado de nuevo el concurso del puerto de A Coruña, más abierto y con trámites simplificados

Coruña Marítima, en la que están involucradas todas las administraciones, ha hecho público el nuevo contrato que regirá el diseño de los terrenos portuarios. La nueva licitación se produce cinco meses después de la anterior, impugnada por arquitectos locales, introduce una serie de cambios orientados, defiende el Puerto, a «ampliar la participación» en el concurso.

El plazo para presentar candidaturas se abre hasta el 5 de noviembre. La Autoridad Portuaria estima un máximo de 12 meses para seleccionar al adjudicatario del contrato, por lo que la previsión es que el concurso esté resuelto a principios del otoño de 2026, momento en el que el ganador ya tendrá que publicar una maqueta de todo el proyecto. A partir de ahí, deberá presentar entre verano y otoño de 2027 el Máster Plan y todos los anexos y documentos complementarios.

El cambio obedece al fallo del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que estimó los recursos del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, por la Escuela Técnica de Arquitectura y por un colectivo de catorce arquitectos coruñeses. El tribunal consideró que el criterio de selección de la experiencia en planes de esa dimensión no estaba suficientemente motivado, por lo que ordenó la retroacción del procedimiento para corregir y justificar esos aspectos.

Algunos de estos cambios responden a cuestiones formales, en lo tocante al proceso de tramitación y presentación de las candidaturas, que queda simplificado, de forma que resulta más claro y sencillo el modo de hacer llegar las propuestas al órgano contratante. El nuevo documento abre el contrato a profesionales que hayan desarrollado proyectos de menor dimensión, tanto a nivel presupuestario como de superficie. En concreto, recoge que se valorarán proyectos presentados en ciudades de más de 10.000 habitantes, frente a poblaciones de más de 150.000 que se pedían en el pliego anterior. En cuanto a proyectos anteriores en edificios dotacionales, se puntuarán las referencias previas en edificios con presupuestos superiores a 5 millones, en lugar de 100 millones de euros, y solo será necesario que uno de los miembros del equipo multidisciplinar tenga esa experiencia previa.

El consejo de administración del Puerto justifica la modificación en la finalidad de «garantizar» que la valoración técnica refleje de manera proporcional «la dificultad y relevancia de las experiencias aportadas, en función de la escala poblacional y la complejidad real de los contextos en los que se han desarrollado las actuaciones», con el fin, detalla, de que la experiencia «sea ponderada de forma adecuada» y que las referencias «resulten pertinentes y coherentes con el objeto y la envergadura del presente contrato».

El documento establece unos coeficientes que valoran del mismo modo los edificios con un presupuesto base de licitación de entre 5 y 25 millones de euros, de entre 25 y 50, de 50 a 100, y de más de 100 millones de euros, del mismo modo que con el criterio poblacional. No obstante, las experiencias en municipios de hasta 50.000 habitantes solo puntúa con un 10% sobre el total —coeficiente de 0,1—, tal y como ocurre con los proyectos de mayor presupuesto, por lo que las iniciativas de mayor dimensión resultarán igualmente favorecidas en la nota final.

Para la Comisión en Defensa do Común, estos nuevos criterios «continúan siendo restrictivos y limitadores de la competencia efectiva» debido a estos coeficientes reductores. También denuncia que las bases permanecen «inalterables» en su apuesta «por la desafectación y privatización» del suelo portuario para usos residenciales y terciarios «como fuente de obtención de plusvalías».

Las claves