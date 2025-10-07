«Una marca es el resultado de la organización que hay detrás»

Marcas gallegas, historias de éxito es un evento, que se celebrará el 9 de octubre en el Club Cámara Noroeste de O Parrote, y que busca analizar y destacar la importancia de la marca en las empresas de Galicia. Uno de los organizadores es Daniel Bembibre, director creativo del estudio coruñés Costa.

¿Cuál es el objetivo de la jornada?

Tiene un objetivo triple. Presentamos BrandPulse, un informe de la Asociación Española de Empresas de Branding sobre el estado de las marcas. También se destacarán casos de éxito de marcas gallegas para analizar cómo alcanzaron sus metas y los desafíos que tuvieron. Y, por último, exploraremos la relación entre marca y empresa familiar, muy relevante en Galicia, porque influye directamente en la construcción de la marca.

Por cierto, ¿qué es la marca?

Es un activo estratégico para cualquier organización, grande o pequeña. Su valor está en la coherencia, la estrategia y el compromiso de todos los que forman parte de ella. No es solo un logotipo o un color; es todo lo que construye recuerdos en quienes interactúan con ella y, bien gestionada, se convierte en una herramienta de éxito tangible y duradero. Una marca no es más que el resultado de la organización que está detrás.

Desde su experiencia, ¿cuáles son los principales retos de las marcas hoy?

Las marcas siempre deben aportar valor y ser útiles a la organización que representan. Hoy, el desafío mayor es destacar en un entorno saturado de información y lograr que la marca quede en la memoria del público. Antes se lanzaba al mundo y ya escucharían los que quisieran. Ahora se trata de encontrar y conectar con tu público específico y ofrecer algo que realmente le interese. Muchas marcas incluso crean comunidades de seguidores más allá de simples clientes.

Detectan que sus clientes buscan soluciones superficiales, como un nuevo logo o una nueva web. ¿Cómo abordan el problema real?

La marca es una cosa sin forma, un recuerdo que engloba toda interacción: visual, sonora, táctil o incluso olfativa. Por eso nuestro trabajo sigue siempre tres pasos: analizar, proponer estrategia y ejecutar. Sin cultura de marca interna, cualquier cambio visual o sonoro pierde eficacia. La marca se construye con tiempo y recursos combinados; sin ellos, incluso el mejor diseño no funciona.

Han trabajado con la Xunta, SON Estrella Galicia o la cerveza 1906. ¿Qué retos presentan marcas tan reconocidas?

Los retos varían, pero destacan tres: dar claridad, organizar la arquitectura de marca y convertir la marca en un activo útil. Ordenar cómo conviven marcas y submarcas dentro de una organización ayuda a que el público comprenda mejor la propuesta y facilita la acción comercial.

Hablando de propuestas, ¿cómo percibe que el trabajo de su estudio influye en la identidad visual de Galicia?

Mejorar el paisaje visual compartido es un orgullo. El impacto debe ser invisible: perceptible, pero no intrusivo. Ver nuestro trabajo en calles, supermercados o centros de salud refleja nuestra huella en la vida cotidiana de los gallegos. No se trata solo de diseño, sino de coherencia y experiencia completa de marca.

Por último, ¿qué tendencias actuales marcan la estrategia de las marcas?

Hay tendencias estéticas y estratégicas, pero la clave es mirar a largo plazo. La velocidad de los cambios, impulsada por la tecnología y la inteligencia artificial, exige sistemas flexibles que permitan adaptarse rápido sin perder la esencia. La saturación obliga a las marcas a reflexionar sobre quiénes son, qué ofrecen y cómo mantenerse relevantes.