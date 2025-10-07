La novia estadounidense de un coruñés se emociona al conocer la historia de Ney, el perro con una estatua en la Plaza de Lugo

Pocas historias más emotivas que la de Ney han existido en los últimos años en A Coruña. Su recuerdo se mantiene intacto gracias a la estatua que se levantó en la Plaza de Lugo tras su honor y son todavía muchos los vecinos que lo recuerdan con los ojos llorosos tras su muerte en el verano de 2014.

Gracias al pequeño monumento, su historia perdura y logra llegar a más gente que capaz de empatizar con la importancia de Ney para el vecindario. Una de las últimas en compartir su historia fue Rachel Anne, una estadounidense que reside en A Coruña por amor y que no pudo evitar emocionarse al encontrar su efigie: "Soy una estadounidense enamorada de Galicia. Mi novio es de A Coruña y me contó una historia que me robó el corazón".

"Es sobre un perro que conocía que se llamaba Ney. Pasaba sus días en la Plaza de Lugo mientras su dueña Marisol trabajaba en su floristería. Echaba la siesta, paseaba por la plaza y saludaba a la gente y a los niños", comentaba Rachel en su cuenta de Tiktok sobre el día a día del perro más querido de A Coruña.

Celebración del décimo cumpleaños de Ney / ROLLER AGENCIA

Una de las anécdotas que más gracia le hizo fue cuando Ney tuvo que ponerse un cartel para que no le diesen comida: "Como todo el mundo le quería tanto, le querían dar de todo. Entonces, su dueña tuvo que ponerle un cartel que ponía 'No me déis de comer. Gracias'".

Luego llegaría el trágico episodio en la vida de Ney: "Por su 13 cumpleaños celebró una fiesta, pero desafortunadamente murió unos meses después. Los vecinos querían guardar su recuerdo para siempre y empezaron a recaudar dinero para hacerle una estatua en la plaza, pero no consiguieron los fondos suficientes".

Por suerte, apareció un "ángel" con el que nadie contaba. "A pesar de ello, una vecina anónima se hizo cargo de los gastos con la condición de que su nombre no se hiciese público. Desde entonces, Ney se encuentra representado en bronce en esta plaza para alegrarle el día a todos los vecinos que le recuerdan", explicó para terminar el vídeo.