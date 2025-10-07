El parque de Vioño: la estampa perfecta del otoño coruñés

El parque de Vioño es una auténtica estampa de otoño. El sol de estos primeros días de octubre colorea este espacio con tonos rojos, naranjas, marrones y verdes. Mientras no lleguen las lluvias, niños y mayores apuran las horas en los parques de la ciudad, pero este tiene un encanto especial en esta época del año.

Así, no es solo un sitio para jugar y disfrutar sino también para sacar fotografías muy otoñales. Vioño, uno de los pulmones de la ciudad que nació hace casi 20 años, está plagado de liquidámbares, esos árboles que tienen hojas verdes en verano pero en cuanto se despiden las altas temperaturas y se entra en el otoño se tiñen, de manera gradual, de amarillo, naranja intenso, rojo escalata e incluso púrpura. Lo más llamativo es que en un mismo árbol pueden verse varios colores a la vez, creando un efecto multicolor muy vistoso, sobre todo cuando la luz del sol atraviesa las hojas.

Este área verde de 37.000 metros cuadrados se ideó en 2005 y se convirtió en una realidad un año después. Así, se crearon áreas de arbolado, césped, caminos, juegos y fuentes abiertas que en verano se convierten en un paraíso para aquellos que prefieren evitar la playa pero necesitan refrescarse.

Con los años, el barrio fue ganando vecinos y también visitantes a este parque, que se ha convertido en una parada obligada cuando comienza el otoño.

El año pasado, el Concello realizó obras en el parque infantil para renovar el suelo de caucho. El antiguo firme presentaba zonas deterioradas y erosionadas tanto por el uso como por el paso del tiempo.

De todos modos, la estampa idílica que deja Vioño también se puede capturar en otras zonas de la ciudad, como en Cuatro Caminos, donde los ginkgo biloba se tiñen de amarillo y dejan una fotografía de película, muy similar a la que se puede encontrar en parques de Japón.

Estos días también empiezan a caer las castañas en Elviña, lo que atrae a algunos vecinos de la zona que no dudan en ir con sus bolsas para recoger estos frutos tan típicos de esta época del año.