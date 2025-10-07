¿Qué son estas líneas que han formado hoy una 'A' en el cielo de A Coruña?

Quizá esta mañana al abrir la persiana o al salir a la calle en A Coruña con las primeras horas de luz te ha llamado la atención la cantidad de líneas blancas que se veían en el cielo. Decenas de marcas de las estelas de condensación se han entrelazado sobre la ciudad durante un amanecer que ha estado bañado por una luz especial en este plácido día de otoño en el que el alba se ha visto teñida de tonos azulados y rosados, después de una madrugada con superluna.

¿A qué se debe esta especie de telaraña de líneas blancas que han llegado a dibujar una 'A' en el firmamento sobre la ciudad de A Coruña? Tiene una explicación. Esa especie de nubes muy estrechas y que parecen rectas infinitas dibujadas en el cielo son las llamadas líneas o estelas de condensación. Se trata de nubes artificiales de cristales de hielo formadas por el vapor de agua y partículas de los motores de los aviones, que se condensan y se congelan al entrar en contacto con el aire frío de la atmósfera a gran altitud.

Líneas de condensación persistentes en el cielo de A Coruña este martes 7 de octubre. / LOC

Su duración y tamaño dependen de las condiciones de humedad y temperatura, así que esta especie de nubes pueden ser más o menos efímeras o duraderas y persistentes en función de la situación atmosférica en cada lugar.

Se ve que hoy en A Coruña el cielo brindaba las circunstancias idóneas para que estas estelas de condensación durasen lo suficiente para ser captadas por coruñeses que no quisieron dejar pasar la ocasión de inmortalizar un cielo tan llamativo en el que llegó a verse una 'A' dibujada sobre la estación de trenes.