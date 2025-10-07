Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Previsión del tiempo en A Coruña

Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

Un joven practicando surf con la ciudad de A Coruña al fondo.

Un joven practicando surf con la ciudad de A Coruña al fondo. / Carlos Pardellas

RAC

A Coruña estará bajo influencia anticiclónica durante la jornada del miércoles, pero con viento del norte y con aire frío en altura, lo que dejará los cielos muy nublados, según informa MeteoGalicia. Las temperaturas descenderán y los termómetros marcarán mínimas de 13 grados y máximas de 20. Los vientos soplarán del norte, serán muy flojos al principio, pero irán aumentando su intensidad con el avance del día.

Cargando previsión del tiempo...

Jueves 9

Se esperan nieblas matinales durante las primeras horas, que darán paso a cielos con nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 15 y los 21 grados.

Viernes 10

Los cielos estarán despejados y las temperaturas irán de los 14 a los 22 grados.

Sábado 11

Continuarán los cielos soleados, con temperaturas de entre 12 y 22 grados.

Tabla con la predicción detallada de la Agencial Estatal de Meteorología en A Coruña.

Tabla con la predicción detallada de la Agencial Estatal de Meteorología en A Coruña. / LOC

Domingo 12

Se mantendrán los cielos soleados. Los termómetros marcarán mínimas de 12 y máximas de 21 grados.

Lunes 13

Seguirán los cielos despejados y se esperan temperaturas de entre 12 y 21 grados.

Martes 14

Las nubes de la mañana darán paso a cielos soleados. Los termómetros oscilarán entre los 12 grados de mínima y los 21 de máxima.

Miércoles 15

Se esperan intervalos de nubes y claros. Las temperaturas irán de los 11 a los 21 grados.

Jueves 16

Habrá intervalos de nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 9 y los 20 grados.

Viernes 17

Continuará la alternancia de nubes y claros. Los termómetros se moverán entre los 10 y los 17 grados.

Sábado 18

Las nubes de la mañan darán paso a cielos despejados durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 16 grados.

Domingo 19

Los cielos estarán despejados y los termómetros marcarán mínimas de 9 y máximas de 16 grados.

Lunes 20

Se esperan cielos despejados durante las primeras horas de la jornada, mientras que por la tarde se incrementarán las nubes. Las temperaturas irán de los 8 a los 15 grados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Fallece Antonio Ferreiro, uno de los padres del Jazz Filloa de A Coruña
  2. Leyde Abanto, estudiante de Formación Profesional en A Coruña: «La FP me da más opciones que la universidad»
  3. Llega el contenedor gris a A Coruña: ¿cómo tienes que reciclar a partir de ahora?
  4. «Pocas personas quedan en A Coruña que no conozcan a Rosa Otero»
  5. Las joyas escondidas de la arquitectura de Os Mallos
  6. La industria de A Coruña, tras cinco años de subida de precios: «Llegamos a hacer presupuestos a 24 o 48 horas por la inestabilidad»
  7. 8 lugares mágicos que visitar en A Coruña este otoño
  8. Elena, menor tutelada en los 90 que sufrió maltrato: «Es el momento de contar la verdad»

Licitado de nuevo el concurso del puerto de A Coruña, más abierto y con trámites simplificados

Licitado de nuevo el concurso del puerto de A Coruña, más abierto y con trámites simplificados

Carmen Calvo pide abolir la prostitución en su visita al Palacio Municipal

Carmen Calvo pide abolir la prostitución en su visita al Palacio Municipal

Licitado de nuevo el concurso para diseñar el Puerto con cambios que facilitan su acceso

Licitado de nuevo el concurso para diseñar el Puerto con cambios que facilitan su acceso

Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

Bill Evans: «¿Qué es jazz? Ni idea. Tocamos lo mejor que podemos música que nos representa»

Bill Evans: «¿Qué es jazz? Ni idea. Tocamos lo mejor que podemos música que nos representa»

Robots y palas de 32 metros: así se ejecuta la demolición del Hotel de Pacientes del Chuac

Robots y palas de 32 metros: así se ejecuta la demolición del Hotel de Pacientes del Chuac

La novia estadounidense de un coruñés se emociona al conocer la historia de Ney, el perro con una estatua en la Plaza de Lugo

La novia estadounidense de un coruñés se emociona al conocer la historia de Ney, el perro con una estatua en la Plaza de Lugo

Las agencias de viajes de A Coruña ante una nueva oleada de solicitudes del Imserso: “Esto es como escribir la carta a los Reyes Magos”

Las agencias de viajes de A Coruña ante una nueva oleada de solicitudes del Imserso: “Esto es como escribir la carta a los Reyes Magos”
Tracking Pixel Contents