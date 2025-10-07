Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

A Coruña estará bajo influencia anticiclónica durante la jornada del miércoles, pero con viento del norte y con aire frío en altura, lo que dejará los cielos muy nublados, según informa MeteoGalicia. Las temperaturas descenderán y los termómetros marcarán mínimas de 13 grados y máximas de 20. Los vientos soplarán del norte, serán muy flojos al principio, pero irán aumentando su intensidad con el avance del día.

Jueves 9

Se esperan nieblas matinales durante las primeras horas, que darán paso a cielos con nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 15 y los 21 grados.

Viernes 10

Los cielos estarán despejados y las temperaturas irán de los 14 a los 22 grados.

Sábado 11

Continuarán los cielos soleados, con temperaturas de entre 12 y 22 grados.

Tabla con la predicción detallada de la Agencial Estatal de Meteorología en A Coruña. / LOC

Domingo 12

Se mantendrán los cielos soleados. Los termómetros marcarán mínimas de 12 y máximas de 21 grados.

Lunes 13

Seguirán los cielos despejados y se esperan temperaturas de entre 12 y 21 grados.

Martes 14

Las nubes de la mañana darán paso a cielos soleados. Los termómetros oscilarán entre los 12 grados de mínima y los 21 de máxima.

Miércoles 15

Se esperan intervalos de nubes y claros. Las temperaturas irán de los 11 a los 21 grados.

Jueves 16

Habrá intervalos de nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 9 y los 20 grados.

Viernes 17

Continuará la alternancia de nubes y claros. Los termómetros se moverán entre los 10 y los 17 grados.

Sábado 18

Las nubes de la mañan darán paso a cielos despejados durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 16 grados.

Domingo 19

Los cielos estarán despejados y los termómetros marcarán mínimas de 9 y máximas de 16 grados.

Lunes 20

Se esperan cielos despejados durante las primeras horas de la jornada, mientras que por la tarde se incrementarán las nubes. Las temperaturas irán de los 8 a los 15 grados.