Arden cuatro contenedores en menos de una hora y dañan el escaparate de una óptica

Los Bomberos de A Coruña acudieron la madrugada del martes al miércoles a la calle Benito Blanco Rajoy, en Cuatro Caminos, alertados por la Policía Local de que estaban ardiendo dos contenedores de papel. A la llegada de los efectivos del 080, el fuego se había propagado ya a otro contenedor de basura adyacente. El escaparate de una óptica cercana resultó dañado, ya que su vidriera se rompió por efecto del fuego. También el revestimiento de aluminio de la fachada se deformó por el calor. El incendio se produjo a las 3.43 horas y los Bomberos necesitaron 1.600 litros de agua para extinguir el fuego y otros 25 litros de espuma. La Policía Local tuvo que balizar una parte de la calle para evitar que los peatones se cayesen en el hueco dejado por los contenedores calcinados, ya que son subterráneos.

Poco después, a las 4.28 horas, los efectivos municipales tuvieron que desplazarse a la avenida de Monelos, donde ardió un contenedor de papel subterráneo y afectó a uno de vidrio que tenía al lado.