Carrera ENKI A Coruña 2025: inscripción, fechas y recorrido

La cuenta atrás para la XII Carrera ENKI A Coruña 2025 avanza mientras las inscripciones se incrementan y los participantes cuentan ya los días para esta prueba abierta a todos los públicos en la que la inclusión es el reclamo para niños, adultos y mayores. Todos son bienvenidos en esta divertida carrera en la que la única competición es la apuesta por la diversión y la visibilización de personas y colectivos con diversidad funcional.

La inscripción sigue abierta y la organización confía en alcanzar o superar los 15.000 participantes. ¿Pero cuándo se celebrará la carrera? ¿Y dónde? ¿Cuál será el recorrido? A continuación respondemos a todas estas cuestiones.

La fecha de la XII Carrera ENKI A Coruña 2025 es el 18 de octubre, y la organización ya ha adelantado también cuál será el recorrido de esta edición.

La prueba arrancará en la explanada de O Parrote --delante de los Arcados donde la organización va a contar con una sede permanente-- y comenzará por el borde litoral hasta el castillo de San Antón para regresar después por el Mirador de O Parrote y seguir por la Marina, junto al mar, antes de bordear la sede de la Autoridad Portuaria para volver por la Marina y concluir ahí, a la altura del parque infantil.

Recorrido de la XII Carrera ENKI A Coruña 2025.

Recorrido de la XII Carrera ENKI A Coruña 2025. / LOC

Así que la explanada de O Parrote será el punto de partida para esta carrera solidaria, la más multitudinaria de Galicia según destaca la organización, y el parque infantil de la Marina será la meta. El objetivo es idéntico al de anteriores ediciones: reivindicar, a través del deporte, la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

El lema de la carrera de este año es "Si tu sueño es un mundo más inclusivo, ponte en movimiento". Con el compromiso de miles de personas que ya se han inscrito para no perderse esta cita y decenas de voluntarios que “hacen posible esta jornada”, desde ENKI destacaron ya durante la presentación de la carrera que tienen el objetivo de no solo llegar a cruzar la meta, sino también demostrar que “la inclusión es un camino que se recorre en compañía”.

