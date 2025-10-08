Un carril en A Coruña nunca visto en el mundo

«Esto yo no lo he visto en ninguna parte del mundo». Esto afirmó el periodista deportivo e influencer Senén Morán, que acumula más de 20.000 seguidores en TikTok, cuando, paseando por A Coruña, se encontró con el carril exclusivo de corredores. Morán se sorprendió ya no solo por la presencia del carril runner, sino también porque este transcurriera pegado a la playa, junto al paseo marítimo. «Puede ser foriatada [deposición en asturiano] histórica pero nunca lo había visto», señalaba el gijonés en la descripción del vídeo, riéndose de sí mismo. El creador de contenido especializado en fútbol está estos días de visita por diferentes estadios de Galicia.