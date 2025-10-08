A Coruña vista por Xesús Carballido

Casi un centenar de piezas agrupadas bajo en nombre Seica na Coruña del artista Xesús Carballido están expuestas desde este miércoles hasta el 8 de diciembre en el Kiosko Alfonso. En su mayoría son collages, la especialidad del autor, aunque también hay ensamblajes y otros objetos. En esta, como en otras exposiciones individuales y colectivas del autor, destaca el uso de pequeños objetos para crear su obra, desde tipos de imprenta hasta hierro forjado o conchas, sin olvidar etiquetas de productos comerciales.

«En su proceso creativo toma elementos de muchos lados, de diferentes técnicas, de cosas que encuentra, de un libro que cae en sus manos... Una vez descubierto el punto de partida de una obra, el artista entra en el collage con una idea, pero luego esta evoluciona hacia otros mundos, hacia lo que la propia obra le va pidiendo», destacan fuentes municipales sobre Carballido.

El artista trabaja con un lenguaje profundamente personal, recuperando objetos de la vida cotidiana para integrarlos y componer, de forma equilibrada, una nueva obra de arte. Se trata de objetos que han dejado de usarse, que ya no tienen utilidad, y que adquieren una nueva vida dentro de la pieza, evocando recuerdos e ideas.

«La muestra se compone de casi un centenar de obras del artista, entre las que se encuentran series de temáticas variadas. Con ella, se pretende hacer una selección de su trayectoria artística y personal. Son fruto de toda una vida dedicada a las artes, durante la cual pasaron por sus manos cientos, miles de objetos y documentos» en los que vio algo especial con lo que conformar o crear una obra de arte, según indican fuentes municipales sobre esta exposición que estará abierta hasta el 8 de diciembre y que se podrá visitar de manera gratuita.