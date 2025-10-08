VIAJES IMSERSO 2025
Destinos y cómo conseguir los viajes del Imserso desde A Coruña este año 2025
Los destinos más demandados vuelven a ser las costas españolas, aunque las islas y los viajes culturales ganan fuerza
Alberto Blanco
Las colas vuelven a las puertas de agencias de viaje de A Coruña con motivo de la puesta a la venta de los viajes del Imserso para esta temporada 2025-2026. En Galicia las reservas han abierto este miércoles, jueves y viernes, aunque cada cliente tiene asignado un día.
Desde las agencias piden a los clientes que dejen todo preparado antes de acudir a la agencia y así ya poder introducir las peticiones en las bases de datos, puesto que esperan que estos días 8 y 9 sean los más fuertes. En la web del Imserso puede consultarse en qué agencias se pueden coger los viajes.
Los destinos más demandados vuelven a ser las costas españolas, aunque las islas Canarias y Baleares, y los viajes culturales también ganan fuerza. “Hay un poco de todo, porque la gente ya ha viajado varios años y busca nuevas experiencias, como capitales o circuitos culturales”, señala Begoña Raposo, del Club Viajes Galitour.
Sin embargo, para los próximos meses, la mayoría de viajeros tendrán que desplazarse a los aeropuertos de Vigo y Santiago, puesto que desde Alvedro solo saldrán cuatro viajes. Todas las opciones desde A Coruña serán a las Islas Baleares. Estos son todos los viajes que pueden hacerse desde A Coruña:
Desde el aeropuerto de A Coruña
Islas Baleares
Mallorca
Magalluf (8 días) desde el aeropuerto de A Coruña (Vueling): 25 de abril y 2 de mayo.
Alcúdia (8 días) desde el aeropuerto de A Coruña (Vueling): 9 de mayo.
Alcúdia (10 días) desde el aeropuerto de A Coruña (Vueling): 25 de abril y 4 de mayo.
Playa del Muro (10 días) desde el aeropuerto de A Coruña (Vueling): 6 de abril.
Desde el aeropuerto de Santiago
Islas: Canarias
Fuerteventura
Costa Calma (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 18 de marzo y 6 de abril.
Caleta de Fuste (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 11 de febrero.
Islas: Baleares
Mallorca
Magalluf (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 3, 21 de marzo; 4, 11 y 18 de abril.
Magalluf (10 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 23 de febrero, 4, 13, 15, 22 y 31 de marzo; 1, 8, 9, 18 y 19 de abril (algunos aviones regresan a A Coruña).
Alcúdia (10 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 31 de octubre; 11, 16 de abril
Palmanova (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 10 de marzo.
Palmanova (10 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 2 de junio.
Playa de Palma (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 17, 24 y 31 de marzo; y 7 de abril.
Santa Ponsa (10 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 7 de noviembre.
El Arenal (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 17 y 24 de febrero.
El Arenal (10 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 29 de octubre; 9 y 18 de noviembre; 22 y 31 de diciembre; 9, 18 y 27 de enero.
Costas: Girona
Lloret de Mar (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 10 y 17 de febrero; 3, 10, 14 y 17 de marzo.
Desde el aeropuerto de Vigo
Islas: Canarias
Tenerife
Puerto de la Cruz (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Smartwings): 21* y 30 de marzo; 8, 17 y 26 de abril; 6, 14 y 23 de mayo y 1 de junio de 2026.
*Vuelo de ida desde Lavacolla y vuelta por Peinador.
Islas: Baleares
Mallorca
Magalluf (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Air Nostrum): 24 de febrero.
Alcúdia (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Air Nostrum): 3 y 10 de marzo.
Playa de Palma (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Air Nostrum): 16 de febrero.
El Arenal (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Air Nostrum): 3 y 10 de febrero.
El Arenal (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Air Nostrum): 25 de enero.
Costas: Alicante
Guardamar del Segura (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 5, 12, 18 y 19 de noviembre.
Guardamar del Segura (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 27 de marzo.
Torrevieja (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 28 de febrero; 9 y 18 de marzo.
Finestrat (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 18 de marzo.
Benidorm (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de noviembre; y 3 de diciembre.
Benidorm (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 19 y 28 de febrero; 9 y 18 de marzo; 5 y 14 de abril.
Albir (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 25 de noviembre.
Albir (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 5 de abril.
Costas: Almería
Roquetas de Mar (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de noviembre; y 3 de diciembre.
Roquetas de Mar (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 19 y 28 de febrero; 9, 18 y 27 de marzo; 5 y 14 de abril.
Aguadulce (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 25 y 26 de noviembre.
Costas: Barcelona
Malgrat de Mar (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 14 de abril.
Costas: Girona
Lloret de Mar (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Vueling): 2*, 12, 19 y 26 de febrero; 7 de marzo; 7 y 14 de mayo.
Lloret de Mar (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet o Vueling): 19 y 28 de febrero; 3, 9, 15 y 18 de marzo; 25 de abril y 4 de mayo.
Costas: Tarragona
Comarruga (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 19 y 28 de febrero; 8, 17 y 26 de mayo.
La Pineda Vilaseca (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 14 de abril.
Costas: Castellón
Oropesa del Mar (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 12 y 19 de noviembre.
Oropesa del Mar (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 5 de abril.
Costas: Murcia
La Manga (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 4 y 11 de noviembre.
La Manga (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 27 de marzo.
Circuitos Culturales
Estancias de 6 días en:
Pineda del Mar desde Vigo (Vueling): 10 de abril.
Comillas en autobús: 13 de febrero.
Ponferrada en autobús: 15 de noviembre; 13 de diciembre; 17 y 31 de enero; 21 de febrero y 21 de marzo.
León en autobús: 26 de octubre; 2 y 15 de noviembre.
Gijón en autobús: 15 de marzo.
Candas en autobús: 16 de noviembre; 25 de enero; 15 de febrero y 15 de marzo.
Palencia en autobús: 22 de febrero y 26 de abril.
Sanlucar la Mayor (Sevilla) desde Santiago (Vueling): 14 de diciembre y 6 de febrero.
Soria en autobús: 18 de enero (completo).
Valladolid en autobús: 30 de noviembre y 11 y 19 de enero
Turismo de Naturaleza
Estancias de 5 días en:
Ponferrada en autobús: 22 de noviembre; 13 de diciembre; 24 de enero; 14 de marzo y 11 de abril.
Candas en autobús: 9 y 23 de febrero; 9 de marzo; 6 y 13 de abril.
Candas en autobús: 2 de marzo; 4 de mayo y 21 de junio.
Santa Marta de Tormes (Salamanca) en autobús: 22 de marzo.
La Alberca (Salamanca) en autobús: 17 y 30 de noviembre; 15 de diciembre; 2 de febrero y 26 de abril.
