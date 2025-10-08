Destinos y cómo conseguir los viajes del Imserso desde A Coruña este año 2025

Las colas vuelven a las puertas de agencias de viaje de A Coruña con motivo de la puesta a la venta de los viajes del Imserso para esta temporada 2025-2026. En Galicia las reservas han abierto este miércoles, jueves y viernes, aunque cada cliente tiene asignado un día.

Desde las agencias piden a los clientes que dejen todo preparado antes de acudir a la agencia y así ya poder introducir las peticiones en las bases de datos, puesto que esperan que estos días 8 y 9 sean los más fuertes. En la web del Imserso puede consultarse en qué agencias se pueden coger los viajes.

Los destinos más demandados vuelven a ser las costas españolas, aunque las islas Canarias y Baleares, y los viajes culturales también ganan fuerza. “Hay un poco de todo, porque la gente ya ha viajado varios años y busca nuevas experiencias, como capitales o circuitos culturales”, señala Begoña Raposo, del Club Viajes Galitour.

Sin embargo, para los próximos meses, la mayoría de viajeros tendrán que desplazarse a los aeropuertos de Vigo y Santiago, puesto que desde Alvedro solo saldrán cuatro viajes. Todas las opciones desde A Coruña serán a las Islas Baleares. Estos son todos los viajes que pueden hacerse desde A Coruña:

Desde el aeropuerto de A Coruña

Terminal de Alvedro. / Iago López/Roller Agencia

Islas Baleares

Mallorca

Magalluf (8 días) desde el aeropuerto de A Coruña (Vueling): 25 de abril y 2 de mayo.

Alcúdia (8 días) desde el aeropuerto de A Coruña (Vueling): 9 de mayo.

Alcúdia (10 días) desde el aeropuerto de A Coruña (Vueling): 25 de abril y 4 de mayo.

Playa del Muro (10 días) desde el aeropuerto de A Coruña (Vueling): 6 de abril.

Desde el aeropuerto de Santiago

Un avión de Vueling despega en el aeropuerto de Lavacolla. / Antonio Hernández Ríos

Islas: Canarias

Fuerteventura

Costa Calma (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 18 de marzo y 6 de abril.

Caleta de Fuste (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 11 de febrero.

Islas: Baleares

Mallorca

Magalluf (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 3, 21 de marzo; 4, 11 y 18 de abril.

Magalluf (10 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 23 de febrero, 4, 13, 15, 22 y 31 de marzo; 1, 8, 9, 18 y 19 de abril (algunos aviones regresan a A Coruña).

Alcúdia (10 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 31 de octubre; 11, 16 de abril

Palmanova (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 10 de marzo.

Palmanova (10 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 2 de junio.

Playa de Palma (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 17, 24 y 31 de marzo; y 7 de abril.

Santa Ponsa (10 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 7 de noviembre.

El Arenal (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 17 y 24 de febrero.

El Arenal (10 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 29 de octubre; 9 y 18 de noviembre; 22 y 31 de diciembre; 9, 18 y 27 de enero.

Costas: Girona

Lloret de Mar (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 10 y 17 de febrero; 3, 10, 14 y 17 de marzo.

Desde el aeropuerto de Vigo

Un avión de Binter en Peinador / Marta G. Brea

Islas: Canarias

Tenerife

Puerto de la Cruz (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Smartwings): 21* y 30 de marzo; 8, 17 y 26 de abril; 6, 14 y 23 de mayo y 1 de junio de 2026.

*Vuelo de ida desde Lavacolla y vuelta por Peinador.

Islas: Baleares

Mallorca

Magalluf (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Air Nostrum): 24 de febrero.

Alcúdia (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Air Nostrum): 3 y 10 de marzo.

Playa de Palma (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Air Nostrum): 16 de febrero.

El Arenal (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Air Nostrum): 3 y 10 de febrero.

El Arenal (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Air Nostrum): 25 de enero.

Costas: Alicante

Guardamar del Segura (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 5, 12, 18 y 19 de noviembre.

Guardamar del Segura (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 27 de marzo.

Torrevieja (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 28 de febrero; 9 y 18 de marzo.

Finestrat (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 18 de marzo.

Benidorm (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de noviembre; y 3 de diciembre.

Benidorm (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 19 y 28 de febrero; 9 y 18 de marzo; 5 y 14 de abril.

Albir (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 25 de noviembre.

Albir (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 5 de abril.

Costas: Almería

Roquetas de Mar (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de noviembre; y 3 de diciembre.

Roquetas de Mar (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 19 y 28 de febrero; 9, 18 y 27 de marzo; 5 y 14 de abril.

Aguadulce (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 25 y 26 de noviembre.

Costas: Barcelona

Malgrat de Mar (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 14 de abril.

Costas: Girona

Lloret de Mar (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Vueling): 2*, 12, 19 y 26 de febrero; 7 de marzo; 7 y 14 de mayo.

Lloret de Mar (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet o Vueling): 19 y 28 de febrero; 3, 9, 15 y 18 de marzo; 25 de abril y 4 de mayo.

Costas: Tarragona

Comarruga (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 19 y 28 de febrero; 8, 17 y 26 de mayo.

La Pineda Vilaseca (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 14 de abril.

Costas: Castellón

Oropesa del Mar (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 12 y 19 de noviembre.

Oropesa del Mar (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 5 de abril.

Costas: Murcia

La Manga (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 4 y 11 de noviembre.

La Manga (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 27 de marzo.

Circuitos Culturales

Estancias de 6 días en:

Pineda del Mar desde Vigo (Vueling): 10 de abril.

Comillas en autobús: 13 de febrero.

Ponferrada en autobús: 15 de noviembre; 13 de diciembre; 17 y 31 de enero; 21 de febrero y 21 de marzo.

León en autobús: 26 de octubre; 2 y 15 de noviembre.

Gijón en autobús: 15 de marzo.

Candas en autobús: 16 de noviembre; 25 de enero; 15 de febrero y 15 de marzo.

Palencia en autobús: 22 de febrero y 26 de abril.

Sanlucar la Mayor (Sevilla) desde Santiago (Vueling): 14 de diciembre y 6 de febrero.

Soria en autobús: 18 de enero (completo).

Valladolid en autobús: 30 de noviembre y 11 y 19 de enero

Turismo de Naturaleza

Estancias de 5 días en:

Ponferrada en autobús: 22 de noviembre; 13 de diciembre; 24 de enero; 14 de marzo y 11 de abril.

Candas en autobús: 9 y 23 de febrero; 9 de marzo; 6 y 13 de abril.

Candas en autobús: 2 de marzo; 4 de mayo y 21 de junio.

Santa Marta de Tormes (Salamanca) en autobús: 22 de marzo.

La Alberca (Salamanca) en autobús: 17 y 30 de noviembre; 15 de diciembre; 2 de febrero y 26 de abril.