¿Hasta que día se podrá visitar la Cúpula Atlántica de Zara en A Coruña?

La Cúpula Atlántica del Monte de San Pedro recuperada por Zara celebra su despedida con un concierto de Patti Smith este jueves. Miles de personas se apuntaron al sorteo, pero tan solo unas pocas han conseguido ser las agraciadas para disfrutar del concierto de la legendaria artista.

Desde su inauguración el pasado 3 de julio, el espacio ha albergado la obra cinética 50 Songs of the Sea, creada por la reconocida artista y diseñadora británica Es Devlin, se ha convertido en un espacio singular donde sonido, imagen y arquitectura se han combinado para ofrecer una experiencia sensorial única.

Situada dentro del Observatorio de la Cúpula Atlántica —una estructura de 28 metros de diámetro que domina la ciudad y el monte de San Pedro—, la pieza invita a los visitantes a embarcarse en un viaje sobre las olas del Atlántico mediante tres círculos concéntricos giratorios que permiten a 288 personas rotar y envolverse en una proyección visual acompañada de un paisaje sonoro diseñado especialmente para este entorno. La narrativa sonora está puesta en voz por la actriz española Elena Anaya, que añade una dimensión poética a la experiencia. Hasta la fecha, más de 100.000 personas la han visitado.

A lo largo de estos meses, además de la instalación, el público ha disfrutado de una programación cultural diversa que ha incluido conciertos de artistas como Myles Smith, Luz Casal, Air y The Blaze.

¿Cuál será el último día para ver la instalación?

La instalación temporal 50 Songs of the Sea cerrará sus puertas definitivamente el próximo 12 de octubre, tras haber ofrecido a más de 100.000 visitantes una experiencia artística única que celebra la historia, la innovación y el espíritu creativo en un marco incomparable.

Esta será la última oportunidad de disfrutar de una experiencia de este calibre en este espacio, ya que según confirman fuentes de Zara a este medio, no está previsto hacer una nueva instalación por el momento.