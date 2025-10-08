La feria de empleo de la Escuela de Relaciones Laborales de A Coruña reúne en la Ciudad de las TIC a una treintena de empresas
Recogerán candidaturas de los asistentes en una jornada que contará con los movimientos migratorios de trabajadores como temática principal
La Fundación Escola Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña celebra este jueves la sexta edición de su Feria de Empleo en el Centro de Servicios Avanzados (CSA) de la Ciudad de las TIC de A Coruña. La feria se desarrollará en horario de 10.00 a 14.00h y los asistentes dispondrán de actividades como la mesa ‘Extranjería y empleo: el futuro del trabajo en un mundo sin fronteras’, en la que participarán representantes de la Oficina de Extranjería de A Coruña y de Abanca, Nortempo y Reganosa. Habrá también actividades dirigidas a mejorar la empleabilidad y las habilidades para el desarrollo del mundo laboral: desde la elaboración de un curriculum vitae a potenciar la imagen personal y profesional a través de las redes sociales. Y la fundadora de Up Career Design, Eugenia Gargalo, impartirá una charla interactiva con el título ‘Echar el CV y cruzar los dedos no es estrategia. Diseña tu búsqueda con cabeza’.
El acto de apertura será a las 09.30h, con la presencia de autoridades de la Subdelegación del Gobierno de A Coruña, la Xunta de Galicia, el Concello y la Diputación Provincial. El cierre, a las 14.00h, se realizará con un cóctel-networking para las empresas y organizaciones participantes.
Los desafíos y oportunidades de los movimientos globales de trabajadores, sus necesidades y las de las empresas para establecer unas relaciones laborales dignas y productivas para ambas partes serán las temáticas que centren esta edición de la feria de empleo.
El encuentro, en el que colaboran la Xunta y el Concello, contará con la participación de más de treinta empresas procedentes de diversos sectores que recogerán candidaturas de los interesados. El plazo de inscripción está abierto en este enlace y la participación es gratuita.
