Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La feria de empleo de la Escuela de Relaciones Laborales de A Coruña reúne en la Ciudad de las TIC a una treintena de empresas

Recogerán candidaturas de los asistentes en una jornada que contará con los movimientos migratorios de trabajadores como temática principal

Feria de empleo ERLAC

Feria de empleo ERLAC / LOC

RAC

La Fundación Escola Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña celebra este jueves la sexta edición de su Feria de Empleo en el Centro de Servicios Avanzados (CSA) de la Ciudad de las TIC de A Coruña. La feria se desarrollará en horario de 10.00 a 14.00h y los asistentes dispondrán de actividades como la mesa ‘Extranjería y empleo: el futuro del trabajo en un mundo sin fronteras’, en la que participarán representantes de la Oficina de Extranjería de A Coruña y de Abanca, Nortempo y Reganosa. Habrá también actividades dirigidas a mejorar la empleabilidad y las habilidades para el desarrollo del mundo laboral: desde la elaboración de un curriculum vitae a potenciar la imagen personal y profesional a través de las redes sociales. Y la fundadora de Up Career Design, Eugenia Gargalo, impartirá una charla interactiva con el título ‘Echar el CV y cruzar los dedos no es estrategia. Diseña tu búsqueda con cabeza’.

El acto de apertura será a las 09.30h, con la presencia de autoridades de la Subdelegación del Gobierno de A Coruña, la Xunta de Galicia, el Concello y la Diputación Provincial. El cierre, a las 14.00h, se realizará con un cóctel-networking para las empresas y organizaciones participantes.

Los desafíos y oportunidades de los movimientos globales de trabajadores, sus necesidades y las de las empresas para establecer unas relaciones laborales dignas y productivas para ambas partes serán las temáticas que centren esta edición de la feria de empleo.

El encuentro, en el que colaboran la Xunta y el Concello, contará con la participación de más de treinta empresas procedentes de diversos sectores que recogerán candidaturas de los interesados. El plazo de inscripción está abierto en este enlace y la participación es gratuita.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Leyde Abanto, estudiante de Formación Profesional en A Coruña: «La FP me da más opciones que la universidad»
  2. Las joyas escondidas de la arquitectura de Os Mallos
  3. La industria de A Coruña, tras cinco años de subida de precios: «Llegamos a hacer presupuestos a 24 o 48 horas por la inestabilidad»
  4. Una carta de amor a A Coruña que se escribe a ritmo de jazz
  5. Adiós a Antonio Ferreiro, fundador del Jazz Filloa: El guardián de un templo musical
  6. Seis planes que hacer este domingo en A Coruña
  7. Manifestación por la paz en Palestina hasta la Torre
  8. Un cielo de colores y formas para visibilizar la salud mental en la Torre de Hércules

Arden cuatro contenedores en menos de una hora y dañan el escaparate de una óptica en A Coruña

Arden cuatro contenedores en menos de una hora y dañan el escaparate de una óptica en A Coruña

Destinos y cómo conseguir los viajes del Imserso desde A Coruña este año 2025

Destinos y cómo conseguir los viajes del Imserso desde A Coruña este año 2025

Ana González, la madre gallega a la que los médicos llamaban «exagerada» por investigar las autolesiones de su hijo con problemas de salud mental

Ana González, la madre gallega a la que los médicos llamaban «exagerada» por investigar las autolesiones de su hijo con problemas de salud mental

La feria de empleo de la Escuela de Relaciones Laborales de A Coruña reúne en la Ciudad de las TIC a una treintena de empresas

La feria de empleo de la Escuela de Relaciones Laborales de A Coruña reúne en la Ciudad de las TIC a una treintena de empresas

La Orquesta Sinfónica estrena musical: se buscan adolescentes con aptitudes para el canto, baile e interpretación

La Orquesta Sinfónica estrena musical: se buscan adolescentes con aptitudes para el canto, baile e interpretación

La tienda italiana de A Coruña en la que Mulattieri compra dulces para su cumpleaños

La tienda italiana de A Coruña en la que Mulattieri compra dulces para su cumpleaños

LA OPINIÓN celebra sus 25 años de compromiso con A Coruña

LA OPINIÓN celebra sus 25 años de compromiso con A Coruña

¿Qué está pasando con los alquileres en A Coruña? Primer cambio de tendencia en año y medio

¿Qué está pasando con los alquileres en A Coruña? Primer cambio de tendencia en año y medio
Tracking Pixel Contents