La feria de empleo de la Escuela de Relaciones Laborales de A Coruña reúne en la Ciudad de las TIC a una treintena de empresas

La Fundación Escola Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña celebra este jueves la sexta edición de su Feria de Empleo en el Centro de Servicios Avanzados (CSA) de la Ciudad de las TIC de A Coruña. La feria se desarrollará en horario de 10.00 a 14.00h y los asistentes dispondrán de actividades como la mesa ‘Extranjería y empleo: el futuro del trabajo en un mundo sin fronteras’, en la que participarán representantes de la Oficina de Extranjería de A Coruña y de Abanca, Nortempo y Reganosa. Habrá también actividades dirigidas a mejorar la empleabilidad y las habilidades para el desarrollo del mundo laboral: desde la elaboración de un curriculum vitae a potenciar la imagen personal y profesional a través de las redes sociales. Y la fundadora de Up Career Design, Eugenia Gargalo, impartirá una charla interactiva con el título ‘Echar el CV y cruzar los dedos no es estrategia. Diseña tu búsqueda con cabeza’.

El acto de apertura será a las 09.30h, con la presencia de autoridades de la Subdelegación del Gobierno de A Coruña, la Xunta de Galicia, el Concello y la Diputación Provincial. El cierre, a las 14.00h, se realizará con un cóctel-networking para las empresas y organizaciones participantes.

Los desafíos y oportunidades de los movimientos globales de trabajadores, sus necesidades y las de las empresas para establecer unas relaciones laborales dignas y productivas para ambas partes serán las temáticas que centren esta edición de la feria de empleo.

El encuentro, en el que colaboran la Xunta y el Concello, contará con la participación de más de treinta empresas procedentes de diversos sectores que recogerán candidaturas de los interesados. El plazo de inscripción está abierto en este enlace y la participación es gratuita.