¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 8 de octubre

Conferencia sobre Maruja Mallo

19.00 horas | Continúa el ciclo de conferencias dedicado a Maruja Mallo en Belas Artes con una tercera jornada a cargo de Carmen Gaitán, científica titular en el Instituto de Historia del CSIC.

Museo de Belas Artes Zalaeta, 2

Actividades de la Semana de la Arquitectura

17.30 horas | El Colegio de Arquitectos arranca la Semana de la Arquitectura con un debate sobre el espacio público y la presentación de la monografía En Blanco, sobre Creus y Carrasco.

Colegio de Arquitectos Federico Tapia, 64

Acto final de la exposición ‘Selo a selo’

11.00 horas | Acto final de la muestra Selo a selo, con la entrega de trofeos y diplomas a los filatélicos participantes en la IX exposición filatélica concebida para fomentar la filatelia.

Edificio central de Correos Alcalde Manuel Casás

Taller sobre poesía desde el feminismo

18.00 horas | Taller Poesía, arte combativa del sentimiento, una actividad para trabajar la escritura terapéutica y feminismo a través de la poesía con Alba Villafranca Coloret.

Centro Cívico Cidade Vella Veeduría, 2

Conferencia de Ricardo Cao sobre Medicina

19.30 horas | El rector de la UDC, Ricardo Cao, imparte la conferencia Medicina: compromiso e retos de futuro, sobre la implantación del grado.

A.C. Alexandre Bóveda San Andrés, 36

Continúa el programa ‘Refleja’ de San Rafael

19.00 horas | Continúa el programa Refleja de la Fundación San Rafael, con una charla de Patricia Lluch y Ana María Siles en torno al cáncer de mama y ovario.

Fundación San Rafael Costa da Palloza, 4