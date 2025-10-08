Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 8 de octubre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Conferencia sobre Maruja Mallo
19.00 horas | Continúa el ciclo de conferencias dedicado a Maruja Mallo en Belas Artes con una tercera jornada a cargo de Carmen Gaitán, científica titular en el Instituto de Historia del CSIC.
Museo de Belas Artes Zalaeta, 2
Actividades de la Semana de la Arquitectura
17.30 horas | El Colegio de Arquitectos arranca la Semana de la Arquitectura con un debate sobre el espacio público y la presentación de la monografía En Blanco, sobre Creus y Carrasco.
Colegio de Arquitectos Federico Tapia, 64
Acto final de la exposición ‘Selo a selo’
11.00 horas | Acto final de la muestra Selo a selo, con la entrega de trofeos y diplomas a los filatélicos participantes en la IX exposición filatélica concebida para fomentar la filatelia.
Edificio central de Correos Alcalde Manuel Casás
Taller sobre poesía desde el feminismo
18.00 horas | Taller Poesía, arte combativa del sentimiento, una actividad para trabajar la escritura terapéutica y feminismo a través de la poesía con Alba Villafranca Coloret.
Centro Cívico Cidade Vella Veeduría, 2
Conferencia de Ricardo Cao sobre Medicina
19.30 horas | El rector de la UDC, Ricardo Cao, imparte la conferencia Medicina: compromiso e retos de futuro, sobre la implantación del grado.
A.C. Alexandre Bóveda San Andrés, 36
Continúa el programa ‘Refleja’ de San Rafael
19.00 horas | Continúa el programa Refleja de la Fundación San Rafael, con una charla de Patricia Lluch y Ana María Siles en torno al cáncer de mama y ovario.
Fundación San Rafael Costa da Palloza, 4
