Una influencer rusa que vive en A Coruña explica las tres cosas que le gustan de la ciudad: "No está llena de turistas"

Que A Coruña es un lugar con una alta calidad de vida es sabido por todos. Muchas son las personas que visitan la ciudad cada año e incluso otras que la eligen para vivir. Una de ellas es una ciudadana de origen ruso que vive en esta esquina de Galicia desde el mes de noviembre pasado.

En este primer año viviendo aquí, Vlada Social Soul ha ido publicando muchas historias en distintas redes sociales en las que la ciudad es protagonista. Además, en uno de sus vídeos, ha analizado las tres razones por las que cree que A Coruña es un lugar ideal para vivir.

Ocio y naturaleza

La primera razón por la que explica que le gusta A Coruña es por las muchas maneras que existen de disponer del tiempo libre en la ciudad. "Aunque es pequeña, ofrece una gran variedad de opciones de ocio", explica.

Dentro de su vídeo, la "Paca", el personaje creado por José Ángel Gago y que este año fue choqueiro del año, toma un especial protagonismo. "No importa lo que te apasione, aquí encontrarás una comunidad en la que te sentirás bienvenido", detalla Vlada.

La industria y el comercio toma especial relevancia para Vlada en su vídeo, aunque lo que destaca es la cercanía con la que es posible desconectar desde el centro de la urbe. "Es una ciudad con oficinas, comercios e industrias importantes, pero tiene un contacto muy cercano con la naturaleza", explica. Sin embargo, esta posibilidad de encontrar parques y playas se lo lleva a un perfil más pensado para la estética. "Puedes hacer fotos que cualquiera pensaría que fueron tomadas en las afueras", resalta.

Poca masificación

Sin embargo, la mejor de las tres razones para ella es la última. Lo que destaca de A Coruña es la menor masificación que se percibe en las calles de la ciudad respecto a otras ciudades. "Aunque hay muchas playas, no está llena de turistas ni tiene ese ambiente de parque temático de atracciones para ricos", destaca Vlada.

Sin duda hay muchas razones por las que A Coruña es un buen lugar para vivir, pero para una persona llegada desde un lugar tan distante como Rusia, estas son las tres que más le han llamado la atención respecto a otras ciudades de España. En su canal también se pueden encontrar otros vídeos explicando ese choque cultural.