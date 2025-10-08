«Nos está llegando gente que cree que una IA es su amiga»

Gerardo Rodríguez entró en Agalure —entidad coruñesa que trata a personas que tienen una adicción que no implica el consumo de sustancias, sino que son comportamentales— en 2005, donde se rehabilitó de su problema; en la actualidad ejerce como coordinador de programas y vocal de la asociación y, desde este fin de semana, es también el presidente de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. Considera que el mayor reto que tienen por delante es el de formarse en inteligencia artificial, porque abre las puertas a nuevas adicciones que todavía no conocen.

Hace unos años hablábamos mucho más del problema del juego y de las casas de apuestas, ¿hemos ido a mejor o es que lo hemos normalizado?

Se está introduciendo poco a poco la nueva Lei do Xogo en Galicia, justo el pasado lunes se aprobó el Observatorio Galego do Xogo y veremos a la larga los resultados que da. Por ahora, no podemos decir que haya mejorado porque los usuarios que recibimos se mantiene, no ha ido a menos, tanto en la asociación de Vigo como en la de A Coruña. Seguimos defendiendo que tiene que haber controles de acceso a todo tipo de juego, tanto público como privado.

Ahora el juego no es tanto en el casino o en el Bingo, como hace décadas, sino también a través del móvil, a cualquier hora del día y en cualquier lugar con cobertura, ¿se agrava el problema?

Solemos hablar del juego privado, pero también hay que mirar el juego público, que es donde se inicia la gente a jugar, según consta en las estadísticas, aunque después la adicción venga por otros juegos con más inmediatez. Tenemos que proteger a los dos sectores vulnerables: los menores y las personas autoprohibidas.

¿Tenemos la percepción de que jugar al cupón o a la lotería de Navidad es menos peligroso?

Sigue siendo juego, por lo tanto tiene que tener las mismas reglas que los demás.

En su discurso, tras ser designado presidente de la federación hablaba de la inteligencia artificial como uno de los retos de futuro, ¿supone un peligro?

Nos tenemos que formar en ella para poder entenderla. Y a partir de ahí, poder trabajar sobre todo en prevención, porque todo lo que se invierta en prevención será un gasto menor en tratamiento.

¿Les han llegado ya casos de adicción a la Inteligencia Artificial?

Sí, no son muchos, pero han llegado casos de personas que se creían que una inteligencia artificial era su amigo o su amiga, por ejemplo. Y solo tenían esas amistades. De momento ha llegado muy poco, pero tenemos que ponernos las pilas y saber de ello. Es un tema comportamental y sin sustancia, así que, tenemos que formarnos para saber solucionarlo.

¿Y los adictos al juego usan la inteligencia artificial para el tema de estadísticas o no han detectado un incremento de su utilización?

El juego es azar, no depende de la sabiduría de nadie, lo del cálculo es una falacia, una forma de control. Las personas que llegan al tratamiento se dan cuenta de que eso es así. Con la IA sucede lo mismo, evidentemente una cosa es su uso, pero cuando pasa un abuso tarde o temprano va a llegar a una adicción.

¿Está cambiando el perfil de usuarios que llega a las asociaciones?

Sigue siendo el mismo, mayoritariamente, son hombres. En el juego online está variando desde apuestas deportivas a tragaperras. Vienen incluso jóvenes que hasta hace un año, año y medio, no veíamos, pero que nos están llegando ahora y que nos dicen que juegan a la ruleta en la parte de arriba de la máquina tragaperras. Es una ruleta, pero no deja de ser una tragaperras.

¿Y además de la adicción a la Inteligencia Artificial, están detectando otras formas de abuso sin sustancia que no fuesen comunes en el pasado?

Viene gente por compras compulsivas, también gente con adicción al porno... Nosotros lo estamos tratando, pero a la asociación, mayoritariamente, vienen casos de adicción al juego.

¿Qué necesitan para poner solución o, cuando menos, coto a estas adicciones?

Inversión en prevención y que, todos, como sociedad, nos concienciemos. No podemos hablar de jugar con responsabilidad sino que hay que centrarse en la responsabilidad en el juego y las administraciones tienen que hacer todo lo posible para proteger a los menores y a las personas autoprohibidas para que no puedan acceder al juego.

Actualmente, para comprar un Euromillones o un Rasca de la ONCE nadie pregunta nada, se vende y ya está y no se sabe si es el primero que el cliente se compra o si lleva todo el día gastando en eso...

Claro, nosotros exigimos un control de acceso, que todos los juegos de azar tengan los mismos filtros los juegos públicos que los privados.