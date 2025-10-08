En Directo
LA OPINIÓN celebra sus 25 años de compromiso con A Coruña
El periódico celebra su primer cuarto de siglo de actividad informativa con una exposición en la explanada de la Dársena de la Marina que recoge una selección de portadas con algunos de los acontecimientos de mayor relevancia ocurridos durante estos años. Tras la inauguración, se celebrará un acto en el auditorio de Palexco al que acudirán representantes de toda la sociedad política, económica y civil coruñesa y gallega.
