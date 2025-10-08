La Orquesta Sinfónica estrena musical: se buscan adolescentes con aptitudes para el canto, baile e interpretación
El espectáculo 'Lúa', que se representará en el Palacio de la Ópera del 23 al 27 de marzo, integrará a un coro de estudiantes de institutos de A Coruña que serán seleccionados en dos audiciones
La Orquesta Sinfónica de Galicia estrena el musical ‘Lúa’, una producción escénico-musical dirigida a estudiantes de los últimos cursos de primaria y secundaria. El espectáculo, compuesto por el coruñés Fernando Briones y coproducido con Volana Producións, se representará en el Palacio de la Ópera del 23 al 27 de marzo de 2026, con dos pases diarios para el alumnado de centros educativos y tres funciones especiales para el público general. El musical rinde homenaje a los jóvenes gallegos, a su creatividad y a la fuerza de sus sueños, en una muestra del compromiso de la OSG con la comunidad educativa, la cultura y el ocio. El proyecto integrará a un coro de estudiantes de institutos de la ciudad, para lo que se celebrarán audiciones los días 2 y 3 de noviembre, abiertas a adolescentes con aptitudes para el canto, el baile y la interpretación.
La trama de ‘Lúa’ se desarrolla en una pequeña aldea costera gallega, donde la joven protagonista lucha entre la tradición familias y su verdadera pasión: la música. La llegada de Xoán, un joven recién llegado de Argentina, transformará su vida y la de su pueblo, con un relato que combina emoción, humor y valores de integración, amistad y superación.
La OSG incluye en su programación anual actividades para acercar la música a estudiantes de la ciudad y la provincia. Con el espectáculo ‘Lúa’, la Sinfónica une música, teatro y danza en un espectáculo educativo que buscar además emocionar e inspirar.
