Una plataforma para encontrar manitas en A Coruña: "Antes la gente arreglaba cosas, ahora no"

En Novo Mesoiro, los grupos de WhatsApp y Telegram del barrio fueron el origen de una curiosa plataforma que se ha vuelto necesaria en los tiempos actuales: una lista compartida de manitas, fontaneros, electricistas y pequeños profesionales que trabajan por la zona. La iniciativa, sencilla pero muy práctica, refleja tanto la falta de relevo en los oficios como el esfuerzo vecinal por mantener viva la economía local.

«Siempre leías mensajes tipo: ‘¿Quién conoce a un fontanero?’. Así que empezamos a hacer un listado con los nombres que nos recomendaban», cuenta Víctor Lamela, presidente de la asociación vecinal de Novo Mesoiro.

Uno de los nombres de esta lista es Gilberto Daboin , manitas de origen venezolano afincado en el barrio que lleva más de una década trabajando en A Coruña. «Yo no me formé para esto, pero aprendí desde niño con mi padre. Él era ingeniero, pero sabía arreglar de todo. Aquí empecé con unas herramientas viendo vídeos de YouTube, y poco a poco fui aprendiendo más». Hoy su hijo —también Gilberto—trabaja con él porque no da abasto: «Es una buena salida para él porque aprende un oficio, trabaja con su padre y hereda mis clientes de cara al futuro».

El manitas trabaja todos los días de nueve a seis, sin que le falte ocupación. «Hay mucha demanda. Antes la gente arreglaba cosas, ahora no. Se estropea una lavadora y compran otra. Falta esa habilidad de entender cómo funcionan las cosas», lamenta. Gilberto resalta los aspectos positivos y negativos de este oficio: «Puedo organizarme, si una mañana tengo que ir al médico no tengo problema, pero las vacaciones me cuestan el doble: lo que dejo de ganar y lo que tengo que pagar».

"Cuando tenía veinte años mucha gente quería ser electricista o carpintero"

En la lista figura también Héctor Castro, electricista con dos décadas de experiencia. Aunque es de Malpica, tiene mucho trabajo en A Coruña, lo que hace ver la falta de trabajadores en la ciudad: «Al final vive mucha más gente y hay mucho más volumen de trabajo».

El electricista coincide con el manitas en el diagnóstico: «Cada vez hay menos gente que quiera hacer esos trabajos pequeños, lo que se llamaba chapuzas del hogar». En su opinión, hay un problema de relevo generacional: «Cuando yo tenía veinte años mucha gente quería ser electricista o carpintero. Ahora los jóvenes no quieren pasar por ese aprendizaje. Los primeros años son duros, los sueldos bajos, y prefieren empleos más cómodos donde van a ganar lo mismo, aunque en el futuro trabajes para ti y puedas ganar un poco más».

Héctor valora positivamente la iniciativa vecinal de Novo Mesoiro: «A mí me ha llamado bastante gente porque vio mi teléfono en la lista. Es útil, sobre para quien llega nuevo al barrio y no conoce a nadie». Gilberto también celebra la idea y confirma que todo funciona por el boca a boca: «A mí me llaman vecinos y a partir de ellos otros vecinos, o también me llaman para pedirme que les recomiende un carpintero».

Aunque al final, la clave sigue siendo hacer un buen trabajo para que la gente confíe en ti: «Si eres formal, cumples los plazos y cobras un precio razonable, el boca a boca va a funcionar», concluye el electricista.