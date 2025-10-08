Procesión en honor a la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad
La ciudad honró este martes a la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad, y conmemoró su día con una procesión ligada al templo conventual de Santo Domingo. Aunque la jornada no fue festiva, la Ciudad Vieja celebró las fiestas de la patrona entre el pasado viernes y domingo, con lectura del pregón a cargo del cocinero Pablo Gallego. Hubo, entre otras actividades, recitales de Amizades , Clandestinos o la Banda Municipal, acompañada por la asociación Cultural Donaire.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fallece Antonio Ferreiro, uno de los padres del Jazz Filloa de A Coruña
- Leyde Abanto, estudiante de Formación Profesional en A Coruña: «La FP me da más opciones que la universidad»
- Llega el contenedor gris a A Coruña: ¿cómo tienes que reciclar a partir de ahora?
- «Pocas personas quedan en A Coruña que no conozcan a Rosa Otero»
- Las joyas escondidas de la arquitectura de Os Mallos
- La industria de A Coruña, tras cinco años de subida de precios: «Llegamos a hacer presupuestos a 24 o 48 horas por la inestabilidad»
- 8 lugares mágicos que visitar en A Coruña este otoño
- Elena, menor tutelada en los 90 que sufrió maltrato: «Es el momento de contar la verdad»