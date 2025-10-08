Procesión en honor a la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad

La ciudad honró este martes a la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad, y conmemoró su día con una procesión ligada al templo conventual de Santo Domingo. Aunque la jornada no fue festiva, la Ciudad Vieja celebró las fiestas de la patrona entre el pasado viernes y domingo, con lectura del pregón a cargo del cocinero Pablo Gallego. Hubo, entre otras actividades, recitales de Amizades , Clandestinos o la Banda Municipal, acompañada por la asociación Cultural Donaire.