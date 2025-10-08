Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Real Academia Galega das Ciencias premia a tres coruñeses

Las Medallas de Investigación se entregaron este miércoles

La Real Academia Galega das Ciencias (RAGC) entregó este miércoles las Medallas de Investigación a cinco científicos y científicas gallegos considerados referentes internacionales en sus campos, entre ellos tres investigadores de la Universidade da Coruña (UDC): Francisco J. Blanco, Nieves R. Brisaboa y Mª Carmen Veiga.

