Repsol derribará sus tanques de 15 metros de alto en San Diego

Repsol derribará los tres tanques de almacenamiento de crudo que tiene en la zona de los muelles interiores de San Diego, después de que el Concello le otorgase licencia. La empresa indica que los trabajos afectarán a una superficie de 28.200 metros cuadrados y durarán seis meses. Cada uno de los tanques tiene 15 metros de altura y cerca de 49 de diámetro, con un volumen de más de 31.000 metros cúbicos. Se derribarán muros divisores y se achatarrarán las tuberías de producto y las líneas que se utilizaban para el agua de deslastres de los barcos, entre otros elementos.