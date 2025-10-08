Fiestas en O Ventorrillo: consulta el programa de las celebraciones y los cortes de tráfico

O Ventorrillo celebra sus fiestas del Pilar este fin de semana. El grueso de las celebraciones se concentra sobre todo en los días 10, 11 y 12 de octubre aunque la programación arranca ya este jueves, día 9, con el concierto de Colorado (21.00 horas). Antes, ya desde el miércoles, hay actuaciones musicales en la parroquia del Pilar. A continuación detallamos todas las citas del programa de las fiestas del Pilar en O Ventorrillo.

El viernes día 10 habrá un pasacalles a cargo de Os Viqueiras (17.30 horas) antes de una ofrenda floral a Pucho Boedo en el Centro Cívico de A Silva con Xurxo Souto y Melchor Rodó. A las 20.30 horas será el pregón, a cargo de María García Nieto, quien fue Meiga Mayor en 2018, y Óscar Castro Corgo, administrador de la Cocina Económica. Ya de noche la verbena será a cargo de Los Satélites, a la que seguirá una sesión dj con Keys DJ y By.Kokee.

Ya el sábado día 11 se abrirá el día con un mercadillo de artesanos y cuentacuentos. A mediodía habrá actuación de Miña Xoia, grupo de pandereta de la AVV Ventorrillo, antes de la exhibición de baile swing a cargo de la asociación Revolta Swing. La sesión vermú será con Xilo y Carlos y By Kokee. Por la tarde habrá actuación del coro Somos Voces y por la noche verbena a cargo de Fania Blanco Show, antes de la actuación de Iván es Juan.

Además, en paralelo habrá actuaciones en la Parroquia del Pilar desde el miércoles. El primer día será con la Coral Polifónica Follas Novas, el jueves con la Coral Polifónica Santo Ángel y la Asociación Musical A Gaiteira, el viernes con la Asociación de Amigos del Acordeón, el sábado la Tuna de Veteranos y el domingo el Orfeón Herculino. Todas las actuaciones serán a las 20.00 horas a excepción de la del domingo, que comenzará a las 17.30 horas.

Los cortes de tráfico en el barrio con motivo de las fiestas comienzan ya este miércoles con el cierre de la calle Monasterio de Caaveiro a la circulación. Esta calle estará cortada al tráfico hasta el domingo día 12 por la noche.