La tendencia de subida de los alquileres de A Coruña se detiene por primera vez en año y medio

La tendencia al alza de los alquileres coruñeses es innegable, y, según los datos de la Xunta, los arrendamientos han subido casi un 82% desde 2014, cuando se empezaron a dar datos. Pero el último dato del Observatorio da Vivenda autonómico, que cada mes hace media del último año, indica que se pueden estar estabilizando: este septiembre registra el primer descenso de precios desde abril de 2024, cuando se trabajaba con otra metodología, y se ha pasado de 735,2 a 732,6 euros. Al mismo tiempo, este septiembre se firmó el número más bajo de alquileres en este mes desde que hay datos. Fuentes del sector señalan que la tendencia es alcista, pero apuntan a que la declaración del municipio como zona de mercado residencial tensionado a propuesta del Ayuntamiento en julio, que limita los precios del alquiler, puede ser una explicación.

«El mercado sin intervenir está disparado, y el que puede intenta subir», indican fuentes de Ático Inmobiliaria, pero la declaración de zona tensionada ha impuesto limitaciones de precios. Si un piso ya está alquilado y se firma un nuevo contrato por él, hay que mantener el precio del anterior, excepto en algunos casos en los que el propietario incluye mejoras, y en el caso de los pisos que salen al mercado, o los de los grandes tenedores, está prohibido cobrar más que lo que establece el Estado en un índice de precios de referencia. «Muchos propietarios están pasando al alquiler de temporada», en el que no hay restricciones de precio, pero «los que salen al mercado y no tienen más remedio» tienen que ceñirse al índice estatal, por debajo de mercado, lo que, señalan desde este negocio coruñés, podría estar bajando la media.

Para la inmobiliaria Será por Casas, más que una bajada de precios se puede tratar de una estabilización, en tanto que las renovaciones de alquileres tienen «obligación de continuar con el precio actual», lo que puede influir en el final del crecimiento. La inmobiliaria también indica que actualmente los inquilinos «ya no están dispuestos a pagar lo que sea, a aceptar lo que se pone por delante, y se ponen en valor y negocian: los pisos que están fuera de precio tardan en ocuparse y tienen que bajar».

Pero en Será por Casas añaden: «Nuestra percepción es que no están saliendo al mercado los pisos con precios en el índice de referencia». Según los datos de la Xunta, este septiembre se firmaron 578 alquileres, la cifra más baja en este mes desde que se empezaron a dar datos en 2018 (si bien las cifras de 2019 no figuran). Durante estos años, la media de nuevos contratos en septiembre fue de 731, e incluso en 2020, en covid, se llegó a los 681.

Para la presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña, Patricia Vérez, si hay menos contratos puede ser que «los propietarios de viviendas con rentas altas los hayan sacado del mercado». Y Vérez añade que para analizar qué está ocurriendo en el mercado habría que analizar si las viviendas que se están alquilando van al mercado convencional o al de temporada.

Que limitar precios baja la oferta ha sido una de las principales críticas contra la declaración de A Coruña como mercado residencial tensionado que esgrimieron sus detractores, como el grupo municipal del PP. Como ya publicó este diario, varias inmobiliarias de la ciudad detectaron que hay propietarios saliendo del mercado convencional o incluso burlando la prohibición de subir precios con el cobro aparte, en los nuevos contratos, de conceptos antes subsumidos en el arrendamiento en sí, desde los garajes al pago de la comunidad.

Desde la entrada en vigor de la declaración de zona tensionada en el pasado mes de julio, interpreta Vérez, hubo arrendamientos que «aumentaron la renta con la actualización del IPC». En cuanto a los que aplicaron el índice de referencia de precios, defiende , «aumentaron o disminuyeron o se mantuvieron» en el mismo nivel de renta según los casos, si bien fuentes del sector inmobiliario consideran que los precios de referencia están por debajo de los que marca el mercado.

Menos alquiler turístico

La presidenta de la delegación coruñesa del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Ruth Varela, prefiere ser prudente en la valoración de la caída de precios según los datos del último mes, pues indica que «sin cruzar varias fuentes es difícil aventurarse». «Puede ser la zona tensionada, puede ser que el turismo este verano dio varias señales de agotamiento», indica Varela, que afirma que «si disminuyen los usos anómalos», es decir, los arrendamientos turísticos, «van a ir bajando los precios». A Coruña estrenó este año su primera ordenanza de pisos turísticos, y el Concello ha cerrado ya una veintena que considera que no cumplen con la legalidad.

La delegación coruñesa del COAG se mostró favorable a la declaración de zona tensionada para afrontar la «emergencia habitacional» de la ciudad durante su tramitación, pero defendió que era solo una de las iniciativas que deben tomar las administraciones para mejorar la situación. Entre las medidas que reclamaron los arquitectos estaba realizar promoción de vivienda pública, que «es necesaria y muy urgente» aunque hará falta «mucho tiempo» para cubrir la demanda.