La tienda italiana de A Coruña en la que Mulattieri compra dulces para su cumpleaños

Muchas son las tiendas de productos internacionales en A Coruña en la que se pueden comprar dulces o comidas típicas de otros países. Una de ellas, Alimentari TerraMia, está desde el mes de abril abierta en la calle Juan Flórez, justo al lado de otro restaurante que lleva más tiempo en la ciudad, la pizzería que lleva el mismo nombre.

La casualidad hizo que esta apertura coincidiese con el año en el que el Deportivo contase con más jugadores italianos que nunca, con dos incorporaciones que están siendo destacadas y proceden del país trasalpino: Samuele Mulattieri y Giacomo Quagliata. Aunque apenas llevan un par de meses en la ciudad, estos dos jugadores ya se han fijado en los lugares que les hacen sentir más cerca de su casa.

25º cumpleaños

Precisamente, con motivo de su cumpleaños este martes 7, el delantero aprovechó para encargar en esta tienda dulces típicos de su tierra con los que celebrar esta señalada fecha, que además era un número redondo, puesto que supuso su primer cuarto de siglo.

La tienda hacía gala este miércoles en sus redes sociales del pedido que hizo el deportivista, una bandeja de mini canolli con crema de pistacho. En su carta explican que se trata de una cañita rellena de crema de pistacho con azúcar glass. "Grazie mille Samule Mulattieri por confiar en nosotros. Buon cumpleanno", indicaba TerraMia en Instagram.

Dulces encargados por Mulattieri / Instagram

Esta tienda dispone de varios postres típicos italianos como tiramisús, bignés (profiteroles), tarta ricotta de búfala y pistacho o babás, dulces esponjosos típicos de Nápoles. Además, también tienen diferentes opciones de lasañas, canelones, ñoquis, ragú y otros tipos de pastas y platos del país. En la tienda también se pueden comprar otro tipo de productos típicos de Italia.