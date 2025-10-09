Adega presenta alegaciones al proyecto de Monte Mero

La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega), en su delegación de A Coruña, ha presentado alegaciones a la Evaluación Ambiental Estratégica (AAE) del proyecto de urbanización en el Monte Mero y en el que la Xunta prevé construir algo más de 4.000 viviendas. Adega reclama más participación en el procedimiento y capacidad de negociación con las administraciones. Defiende que la vivienda pública no puede prevalecer sobre el derecho de las personas que ya residen en estos terrenos ni del medio ambiente. Se quejan de que, si bien el proyecto no está en un espacio protegido, sí que se encuentra «a 300 metros de la Zona de Especial Protección para las Aves de la ría de O Burgo y exige un estudio en profundidad sobre el impacto de las obras en la naturaleza. La asociación propone la creación de un corredor ecológico funcional en esta infraestructura.