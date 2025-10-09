Adega presenta alegaciones al proyecto de Monte Mero
Exige más protección para los espacios naturales y para los vecinos que ya viven en la zona a urbanizar
La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega), en su delegación de A Coruña, ha presentado alegaciones a la Evaluación Ambiental Estratégica (AAE) del proyecto de urbanización en el Monte Mero y en el que la Xunta prevé construir algo más de 4.000 viviendas. Adega reclama más participación en el procedimiento y capacidad de negociación con las administraciones. Defiende que la vivienda pública no puede prevalecer sobre el derecho de las personas que ya residen en estos terrenos ni del medio ambiente. Se quejan de que, si bien el proyecto no está en un espacio protegido, sí que se encuentra «a 300 metros de la Zona de Especial Protección para las Aves de la ría de O Burgo y exige un estudio en profundidad sobre el impacto de las obras en la naturaleza. La asociación propone la creación de un corredor ecológico funcional en esta infraestructura.
- ¿Es festivo en A Coruña el martes 7 de octubre, día del Rosario?
- La silenciosa transformación de una de las calles más míticas de A Coruña: «Cada año se parece más a lo que era antes»
- Una plataforma para encontrar manitas en A Coruña: 'Antes la gente arreglaba cosas, ahora no
- Un oasis en el interior de la ronda de Outeiro
- Enki ocupará los bajos de O Parrote: «Un lugar lleno de vida y recursos» en pleno centro de A Coruña
- El primer mapa de A Coruña, una joya escondida en Reino Unido
- Fallece Antonio Ferreiro, uno de los padres del Jazz Filloa de A Coruña
- Leyde Abanto, estudiante de Formación Profesional en A Coruña: «La FP me da más opciones que la universidad»