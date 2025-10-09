Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bad Gyal actuará en el Coliseum de A Coruña el 23 de mayo de 2026

La artista urbana catalana cerrará con este concierto su gira

Bad Gyal en un concierto en Brooklyn, Nueva York, EEUU. / EFE

Bad Gyal en un concierto en Brooklyn, Nueva York, EEUU. / EFE

RAC

A Coruña

La artista urbana catalana Bad Gyal traerá su espectáculo al Coliseum de A Coruña el próximo 23 de mayo de 2026. El concierto de A Coruña será el único de Galicia y el único del noroeste peninsular.

Según el anuncio oficial, su nueva gira arrancará en Barcelona el 20 de marzo de 2026, visitando varias ciudades españolas antes de culminar en A Coruña.

El registro para la preventa de entradas empezará el martes 14 de octubre a las 12:00 horas, la preventa será el 16 a la misma hora; y la venta general el 17 a las 12.00. No sé sabe aún a través de que plataforma, pero lo anunciará en sus redes.

