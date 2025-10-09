Daniel Domínguez, director de LA OPINIÓN: «El periódico trajo aire fresco»

El director de LA OPINIÓN, Daniel Domínguez, repasó en el arranque de su discurso sus primeros contactos con el diario y destacó la vigencia del proyecto que nació hace un cuarto de siglo para ofrecer una mirada diferente sobre la ciudad y su entorno.

«Hace poco más de 25 años, recibí una llamada de teléfono que hizo que se me levantasen las orejas como a los perros cuando se alertan por cualquier ruido sorpresivo», recordó Domínguez, al aludir cómo conoció la existencia de una plaza libre en LA OPINIÓN cuando todavía era estudiante en Santiago. Aquella primera oportunidad «no fructificó», pero, como señaló, le permitió entender «el impacto generado por el nacimiento de un nuevo periódico en una ciudad con un ecosistema informativo rígido y de casi monopolio».

«LA OPINIÓN traía aire fresco, era una ventana abierta llena de vitalismo y, sobre todo, aportaba una visión más dinámica y plural de lo que constituía A Coruña», afirmó. El nacimiento del diario, añadió, «fue lo más parecido a airear una casa deshabitada durante años en la que es necesario ventilar para disipar el olor a cerrado».

Veinticinco años después, el director subrayó que la esencia del proyecto sigue firme: «Nuestro ADN se mantiene: la apuesta por la información hiperlocal, siguiendo los principios marcados por nuestros editores, Javier Moll y Arantza Sarasola». Explicó que el periódico sigue comprometido con la realidad de los barrios y los municipios del entorno coruñés: «Con esa lupa hiperlocal sobre los acontecimientos más cercanos se descubren también los avances de grandes empresas como Inditex y otras muchas, o las repercusiones internacionales de la gloriosa etapa del Dépor».

Domínguez puso el foco también en los cambios que afronta la profesión. «La hiperconexión digital y la conversión del teléfono móvil en un apéndice más de nuestro cuerpo ha cambiado para siempre el modo de consumir noticias», señaló, antes de advertir sobre la transformación que traerá «la revolución asociada a la implantación de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana».

A continuación, reflexionó sobre los desafíos del periodismo en este nuevo tiempo: «Este futuro vén cargado de incertezas, dúbidas que nos desafían para dar o mellor de nós mesmos. Fernando Birri, nunha cita que se atribúe a Eduardo Galeano, sostiña que a utopía era un horizonte cara o que camiñar... Así entendemos o xornalismo en LA OPINIÓN, como un traxecto no que guiados pola honestidade, o rigor e a empatía camiñamos en prol dunha información que faga do noso entorno, do noso universo hiperlocal, un lugar máis próspero, xusto e seguro».

El director quiso cerrar su intervención con gratitud y compromiso. «Me gustaría agradecer a nuestros editores, don Javier Moll y doña Arantza Sarasola, su confianza en mí para guiar LA OPINIÓN en este desafiante futuro» y también «a la tripulación que me acompaña y cuya entrega, profesionalidad y compromiso me permiten irme a la cama orgulloso del trabajo hecho».

Concluyó con una promesa dirigida a los lectores: «Mi promesa es ofrecer lo mejor de mí y de todos nosotros para que la Gran Coruña encuentre en nuestra web y en nuestras páginas una ventana a la que asomarse para conocer lo que les sucede, disfrutar de historias cercanas y encontrar un foro en el que debatir cómo contribuir a que nuestra sociedad mejore».