Discurso de Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, en el 25 aniversario de LA OPINIÓN A CORUÑA

Bienvenidos al acto de conmemoración del 25 aniversario de LA OPINIÓN A CORUÑA, un periódico necesario que ha logrado un lugar destacado en la vida social y la identidad colectiva de esta tierra, y que vio la luz el 4 de octubre del 2000 con la convicción de que A Coruña merecía una voz propia, cercana e independiente.

El nacimiento de la cabecera, abanderada del pluralismo informativo en la provincia, supuso a principios de siglo un soplo de aire fresco en el pulso periodístico de la actualidad coruñesa.

LA OPINIÓN ha sido, durante todos estos años, notaria y testigo de un tiempo en el que A Coruña ha afrontado desafíos fundamentales.

En este 25 aniversario celebramos que el diario haya gozado siempre de un discurso propio basado en la defensa de los intereses de A Coruña y su área metropolitana, y haya desempeñado su labor a través de un periodismo valiente y riguroso que no se ha plegado ante nadie.

La verdad es un compromiso innegociable.

Javier Moll

En defensa de A Coruña, LA OPINIÓN ha tenido a menudo que alzar la voz ante los discursos complacientes.

Ofrecer información libre a los ciudadanos a veces incomoda, pero siempre fortalece a la sociedad y la libera.

Hoy, al mirar atrás, comprobamos cómo ese proyecto ha sido fiel a su misión original: “alejar los peligros que se derivan de un monopolio informativo de facto en esta tierra”. Esa fue la tesis del editorial que se publicó en el primer número de la cabecera.

Durante este cuarto de siglo los profesionales de LA OPINIÓN han aprendido que informar no es solo contar lo que sucede sino también defender el progreso y la democracia para todos, asumiendo la responsabilidad de estar al lado de la gente, dando voz a quienes no siempre la tienen y luchando por convertir en realidad los anhelos y las aspiraciones de la sociedad coruñesa.

A Coruña vive hoy un proceso de transición clave en su futuro, que coincide además con un momento de madurez del periódico. Están en marcha proyectos tan esenciales como la estación intermodal, el nuevo hospital, los desarrollos urbanísticos que están llamados a elevar la oferta de vivienda y, sobre todo, el diseño de la nueva fachada marítima, abriendo a la población y a las viviendas

zonas del puerto que hasta ahora estaban reservadas para actividades pesqueras y logísticas.

Se está diseñando la ciudad de los próximos 50 años y LA OPINIÓN tiene la firme voluntad de acompañarles en toda esta transformación, velando por el interés de la ciudad y las necesidades de los vecinos. La cabecera quiere contribuir aportando lo que mejor sabe hacer: información independiente.

El periódico, atento a los nuevos tiempos, se afana por adaptarse a la nueva realidad digital, priorizando la información a través de la web, buscando nuevos formatos como el audiovisual y explorando las ventajas de la Inteligencia Artificial en beneficio del lector.

Y todo este esfuerzo se lleva a cabo manteniendo las esencias del periodismo clásico y el rigor que caracteriza a la mejor praxis profesional.

La información hiperlocal, como en tantas otras cabeceras de Prensa Ibérica, es y seguirá siendo nuestra especialidad. Si algo distingue a LA OPINIÓN A CORUÑA es su apuesta por las noticias de proximidad. Desde el primer número, los concellos gozaron de entidad propia en nuestras páginas: las historias más cercanas, los problemas de los barrios, los éxitos y las tristezas de los vecinos, las celebraciones populares y los pequeños y grandes acontecimientos que tienen lugar a nuestro alrededor.

Sabemos que lo cercano es, en realidad, lo que construye comunidad, lo que vertebra el territorio, lo que cohesiona voluntades, lo que une a un pueblo y lo que conforma la identidad de una ciudad.

Queremos que los coruñeses sigan viendo LA OPINIÓN como un reflejo fiel de su ciudad, una ciudad plural, rica en matices y llena de historias que merecen ser contadas.

Más que 25 años de andadura, lo que hoy celebramos es un vínculo profundo: el que une a este periódico con la gente de A Coruña.

Sin vosotros, sin vuestra confianza y fidelidad, este camino no habría podido recorrerse. Este aniversario pertenece a quienes leen el periódico y lo sienten como propio. Pertenece, en verdad, a todos ustedes.

Muchas gracias.