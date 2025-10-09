La escritora gallega Lucía Solla: «Es muy fácil documentarse sobre violencia, por desgracia»

Lucía Solla Sobral (Marín, 1989) presenta este jueves, a las 19.00 horas, en la librería Moito Conto su primera novela, Comerás flores. La autora comentará su proceso con los lectores y conversará con el escritor Xacobe Pato.

En esta primera novela se sumerge en un tema difícil y asfixiante, como es el de la violencia psicológica, ¿cómo surgió la idea?

Para mí tenía algo atractivo el hecho de que no fuese fácil, en los medios tampoco está muy visible este tipo de violencia. Me apetecía ponerle palabras, aunque lo más difícil fue encontrar el tiempo para escribirla. No sabía si se publicaría, pero quería acabarla.

Si no se ha vivido el maltrato de cerca es fácil caer en el retrato de una víctima perfecta y un maltratador canónico, en su novela los personajes no son así...

Por desgracia, es muy fácil documentarse sobre el tema, porque o lo vivimos nosotras o lo vivieron nuestras amigas o primas. Fue demasiado fácil escribir sobre violencia psicológica.

Comerás flores empieza justo cuando acaban las películas con final feliz.

He ido un poco más allá, el final feliz es un poco también como nos engañamos a nosotras mismas pensando en un amor romántico clásico como si fuese positivo y, por supuesto, que hay amores románticos positivos pero no construidos desde la manera tradicional que nos mostraron siempre. Marina eso lo va a tener que ir aprendiendo poco a poco a lo largo de toda la relación.

Marina tiene una vida anodina, está en un punto en el que no quiere estar, con la muerte de su padre todavía reciente y llega Jaime, un señor mayor, a su vida y que, como en las películas, parece que le va a dar todo lo que ella necesita, pero visto con perspectiva va dando señales de que no es lo que parece, ¿le daba rabia al escribir a Marina que ella no se diese cuenta de lo que estaba pasando?

Era muy importante que conociésemos el punto de partida de Marina para entender todo lo que va a hacer después y todo lo que acepta. Perdió a su padre con 25 años, tiene un empleo precario y no vive en la casa de sus sueños y lega Jaime que tiene 20 años más que ella, mucha más experiencia y más recursos y le da supuestamente todo lo que ella necesita. A mí me daba pena pensar que los lectores no la entendiesen.

¿Se entiende mejor este libro con 40 años que con 20?

Yo creo que no es tanto algo de la edad sino de verlo desde fuera porque desde dentro no te das cuenta de esas cosas, si tú estás enamoradísima o si crees que lo que necesitas es ese tipo de relación te va a pasar con 40, con 60 y con 80, si te sientes sola, por ejemplo y crees que la solución es el amor, vas a aceptar el amor que te venga aunque te dé cosas malas. A Marina le pasa con 25 y evidentemente es un factor que influye pero le podría haber pasado con 50 y a todas nosotras también. Las víctimas de maltrato psicológico no solo tienen 20 años.

Habla de amor y de estar enamorada, pero ninguna relación debería ser así.

En el caso de Marina sí es amor y sí está enamorada, en el caso de Jaime pues no sé si es tanto que no sabe querer o que él cree que el amor es así. El perfil del maltratador es mucho más complejo. Desde luego eso no es amor.

¿Cuánto daño han hecho películas como Pretty Woman o Tres metros sobre el cielo?

Yo ahora las veo y las disfruto, pero lo hago con una mirada crítica. Me aterra cómo las veía antes, creyendo que era eso a lo que tenía que aspirar. Socialmente yo creo que aunque cada vez menos, pero aún sigue instalada esa idea del amor romántico. Creo que ya empezamos a abrir los ojos y establecer un poco los límites pero las comedias románticas influyen muchísimo en nuestra visión del amor

¿Este libro se entiende mejor con 40, pero debería leerse mucho antes para evitar llegar a situaciones como la de Marina?

Me están escribiendo profesores que lo ponen de lectura en Bachillerato en este curso y me alegra un montón porque más allá de que creas que te puede o no pasar a ti, ya tener esa información ahí guardada y leer determinados comportamientos y en qué derivan es muy importante para luego identificarlos más rápido.