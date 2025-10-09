Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Gardacostas requisan trece quilos de percebe a furtivos en la zona del Aquarium de A Coruña

Levantaron seis actas por presuntas infracciones en un operativo efectuado este martes que tuvo el apoyo de la Policía Autonómica

Percebes decomisados este martes en la zona del Aquarium Finisterrae. / La Opinión

Enrique Carballo

Un operativo de Gardacostas de Galicia, con el apoyo de la Policía Autonómica, realizó una intervención contra el furtivismo este martes en la zona del Aquarium Finisterrae, en A Coruña, cerca de la península de la Torre de Hércules. Los agentes levantaron seis actas por presuntas infracciones y requisaron trece kilos de percebe, que fueron identificados y entregados a un centro benéfico.

Además del marisco decomisado, los Gardacostas se hicieron también con varias herramientas: dos raspetas, el mismo número de salabardos (un tipo de red de mano) y una linterna. De acuerdo con las cifras de la Xunta, las incautaciones de pescado y marisco a furtivos en la costa entre Malpica y Sada, que incluye A Coruña se multiplicaron el año pasado. De algo menos de 1.200 toneladas en 2023 se pasó a 4.223, y los decomisos de crustáceos, la modalidad que más perjudican a los mariscadores coruñeses, se multiplicaron por 3,8 hasta los 1.323 kilos, en su mayoría de centolla.

