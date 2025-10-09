Los Gardacostas requisan trece quilos de percebe a furtivos en la zona del Aquarium de A Coruña

Un operativo de Gardacostas de Galicia, con el apoyo de la Policía Autonómica, realizó una intervención contra el furtivismo este martes en la zona del Aquarium Finisterrae, en A Coruña, cerca de la península de la Torre de Hércules. Los agentes levantaron seis actas por presuntas infracciones y requisaron trece kilos de percebe, que fueron identificados y entregados a un centro benéfico.

Además del marisco decomisado, los Gardacostas se hicieron también con varias herramientas: dos raspetas, el mismo número de salabardos (un tipo de red de mano) y una linterna. De acuerdo con las cifras de la Xunta, las incautaciones de pescado y marisco a furtivos en la costa entre Malpica y Sada, que incluye A Coruña se multiplicaron el año pasado. De algo menos de 1.200 toneladas en 2023 se pasó a 4.223, y los decomisos de crustáceos, la modalidad que más perjudican a los mariscadores coruñeses, se multiplicaron por 3,8 hasta los 1.323 kilos, en su mayoría de centolla.