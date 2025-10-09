Los Gardacostas requisan trece quilos de percebe a furtivos en la zona del Aquarium de A Coruña
Levantaron seis actas por presuntas infracciones en un operativo efectuado este martes que tuvo el apoyo de la Policía Autonómica
Un operativo de Gardacostas de Galicia, con el apoyo de la Policía Autonómica, realizó una intervención contra el furtivismo este martes en la zona del Aquarium Finisterrae, en A Coruña, cerca de la península de la Torre de Hércules. Los agentes levantaron seis actas por presuntas infracciones y requisaron trece kilos de percebe, que fueron identificados y entregados a un centro benéfico.
Además del marisco decomisado, los Gardacostas se hicieron también con varias herramientas: dos raspetas, el mismo número de salabardos (un tipo de red de mano) y una linterna. De acuerdo con las cifras de la Xunta, las incautaciones de pescado y marisco a furtivos en la costa entre Malpica y Sada, que incluye A Coruña se multiplicaron el año pasado. De algo menos de 1.200 toneladas en 2023 se pasó a 4.223, y los decomisos de crustáceos, la modalidad que más perjudican a los mariscadores coruñeses, se multiplicaron por 3,8 hasta los 1.323 kilos, en su mayoría de centolla.
- ¿Es festivo en A Coruña el martes 7 de octubre, día del Rosario?
- La silenciosa transformación de una de las calles más míticas de A Coruña: «Cada año se parece más a lo que era antes»
- Enki ocupará los bajos de O Parrote: «Un lugar lleno de vida y recursos» en pleno centro de A Coruña
- Fallece Antonio Ferreiro, uno de los padres del Jazz Filloa de A Coruña
- Leyde Abanto, estudiante de Formación Profesional en A Coruña: «La FP me da más opciones que la universidad»
- Una plataforma para encontrar manitas en A Coruña: 'Antes la gente arreglaba cosas, ahora no
- Un oasis en el interior de la ronda de Outeiro
- Mayores de A Coruña opinan sobre la clasificación de edad de la OMS: «Con 60 años me sentía joven, me sentía de maravilla»