¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 9 de octubre

Vigo Trasancos habla de la expedición a las Molucas

19.30 horas | El historiador y miembro del Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses inaugura un ciclo de conferencias dedicado a la expedición al Pacífico de García Jofré de Loaysa y el puerto coruñés en el siglo XVI.

Autoridad Portuaria

Actuación para presentar ‘Gorriones y halcones’

20.30 horas | Tania Villamarín y José Blanco interpretarán escenas de esta novela histórica, ambientada en la Galicia del siglo XV y escrita por Carmen Blanco Sanjurjo. Se agasajará a los presentes con un bizcocho medieval.

Sporting Club Casino

Charla sobre profetas, adivinos y videntes

20.00 h. | José Luis García Dornelas hablará de cómo fueron representados proyectando cien obras de pintura y escultura.

Portas Ártabras

Crónica visual de Galicia en la década de 1980

20.30 h. | Xosé Xoán Cabanas Cao y Manolo González hablarán de la empresa Espella Vídeo Cine y se proyectarán piezas como la investidura de Paco Vázquez.

Filmoteca de Galicia

Concierto de la orquesta de Cámara de Colonia

18.00 horas | Actuarán como solistas Sergey Didorenko (violín), Jaime Roda Segrelles (barítono), Luis Alvarez (oboe) y Dimitrij Gornowskij (violonchelo).

Fórum Metropolitano

Recital militar por el Día de la Fiesta Nacional

19.00 horas | La Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra interpretará obras como Príncipe Heredero, de Antonio Amigo.

Teatro Colón

Tomo de poesía erótica de Fran Fernández Davila

00.00 horas | La obra Atravesar o don ganó el premio Illas Sisargas de este año. Emma Abella acompañará al autor, que ya ha publicado ocho libros anteriores.

Alexandre Bóveda