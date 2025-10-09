Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 9 de octubre

Conciertos, exposiciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día

El historiador Alfredo Vigo Trasancos.

El historiador Alfredo Vigo Trasancos. / Víctor Echave

RAC

Vigo Trasancos habla de la expedición a las Molucas

19.30 horas | El historiador y miembro del Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses inaugura un ciclo de conferencias dedicado a la expedición al Pacífico de García Jofré de Loaysa y el puerto coruñés en el siglo XVI.

Autoridad Portuaria

Actuación para presentar ‘Gorriones y halcones’

20.30 horas | Tania Villamarín y José Blanco interpretarán escenas de esta novela histórica, ambientada en la Galicia del siglo XV y escrita por Carmen Blanco Sanjurjo. Se agasajará a los presentes con un bizcocho medieval.

Sporting Club Casino

Charla sobre profetas, adivinos y videntes

20.00 h. | José Luis García Dornelas hablará de cómo fueron representados proyectando cien obras de pintura y escultura.

Portas Ártabras

Crónica visual de Galicia en la década de 1980

20.30 h. | Xosé Xoán Cabanas Cao y Manolo González hablarán de la empresa Espella Vídeo Cine y se proyectarán piezas como la investidura de Paco Vázquez.

Filmoteca de Galicia

Concierto de la orquesta de Cámara de Colonia

18.00 horas | Actuarán como solistas Sergey Didorenko (violín), Jaime Roda Segrelles (barítono), Luis Alvarez (oboe) y Dimitrij Gornowskij (violonchelo).

Fórum Metropolitano

Recital militar por el Día de la Fiesta Nacional

19.00 horas | La Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra interpretará obras como Príncipe Heredero, de Antonio Amigo.

Teatro Colón

Tomo de poesía erótica de Fran Fernández Davila

00.00 horas | La obra Atravesar o don ganó el premio Illas Sisargas de este año. Emma Abella acompañará al autor, que ya ha publicado ocho libros anteriores.

Alexandre Bóveda

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents