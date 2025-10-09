¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 9 de octubre
Conciertos, exposiciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día
Vigo Trasancos habla de la expedición a las Molucas
19.30 horas | El historiador y miembro del Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses inaugura un ciclo de conferencias dedicado a la expedición al Pacífico de García Jofré de Loaysa y el puerto coruñés en el siglo XVI.
Autoridad Portuaria
Actuación para presentar ‘Gorriones y halcones’
20.30 horas | Tania Villamarín y José Blanco interpretarán escenas de esta novela histórica, ambientada en la Galicia del siglo XV y escrita por Carmen Blanco Sanjurjo. Se agasajará a los presentes con un bizcocho medieval.
Sporting Club Casino
Charla sobre profetas, adivinos y videntes
20.00 h. | José Luis García Dornelas hablará de cómo fueron representados proyectando cien obras de pintura y escultura.
Portas Ártabras
Crónica visual de Galicia en la década de 1980
20.30 h. | Xosé Xoán Cabanas Cao y Manolo González hablarán de la empresa Espella Vídeo Cine y se proyectarán piezas como la investidura de Paco Vázquez.
Filmoteca de Galicia
Concierto de la orquesta de Cámara de Colonia
18.00 horas | Actuarán como solistas Sergey Didorenko (violín), Jaime Roda Segrelles (barítono), Luis Alvarez (oboe) y Dimitrij Gornowskij (violonchelo).
Fórum Metropolitano
Recital militar por el Día de la Fiesta Nacional
19.00 horas | La Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra interpretará obras como Príncipe Heredero, de Antonio Amigo.
Teatro Colón
Tomo de poesía erótica de Fran Fernández Davila
00.00 horas | La obra Atravesar o don ganó el premio Illas Sisargas de este año. Emma Abella acompañará al autor, que ya ha publicado ocho libros anteriores.
Alexandre Bóveda
