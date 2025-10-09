Si no lo leo no lo creo
Mulattieri celebra su cumpleaños con dulces italianos
ANTÓN PERULEIRO
La morriña puede ser algo muy difícil de llevar, especialmente el día de tu cumpleaños. El jugador del Deportivo Samuele Mulattieri ha decidido combatirla comprando una bandeja de mini canolli con crema de pistacho para celebrar su primer cuarto de siglo. Y es que en la tienda Alimentari TerraMia el italiano ha podido encontrar los productos típicos de su tierra.
La tienda ha querido agradecer al futbolista en redes sociales su pedido. «Grazie mille Samuele Mulattieri por confiar en nosotros. Buon cumpleanno», indicaba el establecimiento en Instagram, que dispone de varios postres típicos italianos como tiramisús, bignés, tarta ricotta de búfala y pistacho o babás, dulces esponjosos típicos de Nápoles.
