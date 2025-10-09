Obra del Chuac: estos son los nuevos plazos para los trabajos

La reforma del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) debería estar completada este año al 80%, según los cálculos iniciales de la Xunta, que preveía terminar por completo los trabajos en 2027. Pero la obra ha ido acumulando retrasos que han hecho imposible estas fechas, y la fase 2, que incluye la edificación de dos nuevos bloques del hospital y concentra la mayor parte de la financiación (unos 402 millones de euros, de los más de 500 que se prevé que cueste todo el proyecto), no saldrá a concurso hasta el primer semestre de 2026. Con un plazo de ejecución de 60 meses, la Xunta no prevé terminarla hasta el año 2031, según indicó este jueves la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue. Tras una reunión pedida por el Concello por los retrasos en la que presentó el nuevo calendario, Allegue indicó que no hay plazo para la fase 3, la última, que incluye más edificios.

La conselleira defendió que sí se ha avanzado en otras obras, como la demolición del Hotel de Pacientes, un «paso fundamental para los accesos y el vial perimetral» del futuro complejo y que ya está al 60%, con previsión de acabarla este año. Los trabajos de los accesos, para los que el Concello aporta fondos, ya han empezado, con la previsión de acabarlos a mediados de 2027, y «tenemos en funcionamiento el vial provisional de la AC-10». En Semana Santa, afirmó, se realizará la demolición del viaducto de la AC-12, con «un plazo de ejecución de doce meses» para reponerlo.

La urbanización de la zona de Pedralonga en la que se construirán edificios para vecinos desalojados por la obra, «ya está iniciada y va a buen ritmo», y Allegue defendió que cuenta con tenerla finalizada en el primer o segundo trimestre de 2026. En cuanto a la excavación de los cimientos para la futura Torre Polivalente, que empezó el año pasado, los trabajos se han ralentizado por la detección de fisuras en la roca, pero las excavaciones bajo su base estarán terminadas este diciembre, y después habrá que «empezar la estructura, que es más sencillo», con un plazo estimado de 18 meses desde diciembre. Así, será «una realidad en 2027».

Allegue no dio cifras sobre el porcentaje de ejecución del conjunto de la obra que se ha alcanzado hasta esta altura. Sí insistió en que la fase 2, que empezará el año que viene, será la principal, con la construcción de dos bloques. La fase final, afirmó, tendrá que «empezar cuando se acabe la fase 2, toda vez que implica demoliciones como la de la zona de quemados, que habrá que trasladar a la fase 2». En esta tercera porción de las obras se levantará «un bloque más», así como un edificio destinado a investigación.

«Luz y transparencia»

El portavoz municipal, José Manuel Lage, afirmó que la reunión de este jueves aportó «luz y transparencia» ante la «inquietud» por los retrasos del Chuac. El Concello demandó que haya dos reuniones al año con la Xunta para «hacer una evaluación del estado de las obras y ver la evolución de la ejecución», una condición que el Gobierno gallego aceptó. Tras la reunión, en la que también participó el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, Lage defendió que existe un «notable» compromiso de cooperación para que la obra, «estratégica», se ejecute en los nuevos plazos, que confió en que en este caso «se cumplan».

Aunque indicó que «es normal que estemos vigilantes», agradeció el papel de Allegue para que se normalizaran las relaciones entre la Xunta y el Concello y recordó que el Gobierno local está aportando 22 millones de euros para la obra. Aunque en otras ocasiones el Gobierno local se ha quejado por haber tenido que reservar los fondos para una obra que no arrancaba, Lage indicó este jueves que «agua pasada no va a mover molino» y apostó por «mirar para delante».