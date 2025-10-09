LA OPINIÓN A CORUÑA celebra hoy sus 25 años con una exposición y un gran acto público

El cumplimiento, el pasado sábado, de los veinticinco años de la salida a la calle de LA OPINIÓN A CORUÑA será celebrado hoy con la inauguración de una exposición de las portadas más destacadas del periódico a lo largo de este periodo y con la celebración de un acto conmemorativo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de A Coruña (Palexco) al que acudirán las principales autoridades políticas locales, provinciales y autonómicas, así como una amplia representación del tejido social, cultural y deportivo de la ciudad y su área metropolitana.

La conmemoración del primer cuarto de siglo de vida del periódico arrancará a las 19.00 horas con la inauguración de la muestra de las portadas más representativas de estos años, que permanecerá abierta al público un mes y estará ubicada en la zona de la explanada de la Marina más próxima a la Autoridad Portuaria. Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica —grupo editor al que pertenece LA OPINIÓN— será el encargado de encabezar este acto, en el que también estará presente el vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, como presidente en funciones, ante la ausencia de Alfonso Rueda, así como la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

Otras autoridades que se darán cita en este acontecimiento son el presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; y el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso. Por parte de Prensa Ibérica acudirán también su vicepresidenta, Arantza Sarasola; el director general, Sergi Guillot; el director general en Galicia, Juan Carlos Da Silva; el director comercial en Galicia, Pedro Costa; el gerente de LA OPINIÓN, Jaime Abella; y el director del periódico, Daniel Domínguez.

A ellos se unirán los responsables de las empresas patrocinadoras de los actos, como Ignacio Prada, director de la Compañía de Tranvías de La Coruña; Luis de Valdivia, CEO de Ecoener; José Manuel Ferreño, director general de Vegalsa; y Cecilia Babarro, directora de Comunicación de Hijos de Rivera.

Una vez abierta la exposición, y tras un breve recorrido por la misma, los asistentes se trasladarán al vecino recinto de Palexco, donde a las 20.00 horas se llevará a cabo el acto conmemorativo del vigesimoquinto aniversario del periódico, que será conducido por la periodista Susana López Carbia y amenizado por la cantante gallega Sabela Ramil.

La proyección del vídeo La Opinión A Coruña, 25 anos contigo resumirá el recorrido efectuado por el periódico desde su nacimiento y el impacto causado en la sociedad coruñesa durante ese tiempo. A continuación se dará la bienvenida a los asistentes y la intervención de Javier Moll, tras el que hablará Daniel Domínguez. La primera de las actuaciones de Sabela será seguida por las palabras de Valentín González Formoso, Inés Rey y, finalmente, Diego Calvo, para cerrar el acto con más canciones de la artista pontesa y pasar luego a una cena-cóctel en la que participarán todos los invitados al acto.

Entre ellos habrá representantes de diferentes departamentos del Gobierno gallego, los grupos políticos del Concello de A Coruña, ayuntamientos de la provincia, autoridades militares y policiales, empresarios, colegios profesionales, trabajadores y colaboradores del periódico y miembros de diferentes colectivos de la sociedad coruñesa.

A estos actos se sumará en los próximos meses la organización de mesas redondas sobre movilidad, transición energética, biodiversidad y colaboración institucional, en las que participarán destacados especialistas en cada uno de estos campos.