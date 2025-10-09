Una pasajera de un bus urbano, herida al sufrir una caída por un frenazo
Una pasajera de un autobús urbano ha resultado herida hoy en A Coruña al sufrir una caída dentro del vehículo de transporte público por un frenazo, según los testimonios recogidos por la Policía Local de A Coruña. Ha ocurrido alrededor de las 08.20 horas en la avenida Barrié de la Maza --paseo marítimo-- a la altura de Hacienda, según informa el 092. La Policía Local señala que, según la declaración del conductor del autobús --que cirbulaba en sentido Monte Alto--, el frenazo fue provocado por una maniobra brusca de otro vehículo.
La pasajera del bus urbano que ha resultado herida leve es una mujer de 27 años que fue atendida de las lesiones por la caída en el centro de salud de San José, situado a pocos metros del lugar del accidente.
El autobús permaneció parado en el carril derecho sentido Monte Alto durante unos 40 minutos, lo que desencadenó retenciones importantes, según indica la Policía Local. La circulación se normalizó alrededor de las 09.00 horas.
